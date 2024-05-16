Житель Дагестана умер после чистки цистерны

iStock/gorodenkoff
Житель Дагестана погиб при чистке цистерны из-под битума.
Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Там уточнили, что накануне житель села Кадар чистил емкость из-под битума на своём приусадебном участке. Мужчина погиб из-за возгорания паров бензина в цистерне.
В настоящее время ведомство проводит проверку. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.
Ранее московский СК сообщил, что на улице Николоямская найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи, следователи выясняют личность убийцы.
Читайте также:
Телевизор, холодильник и чайник: стало известно об условиях содержания Кузнецова в СИЗО
Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе
«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ
Там уточнили, что накануне житель села Кадар чистил емкость из-под битума на своём приусадебном участке. Мужчина погиб из-за возгорания паров бензина в цистерне.
В настоящее время ведомство проводит проверку. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.
Ранее московский СК сообщил, что на улице Николоямская найдено тело мужчины с ножевым ранением шеи, следователи выясняют личность убийцы.
Читайте также:
Телевизор, холодильник и чайник: стало известно об условиях содержания Кузнецова в СИЗО
Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе
«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ
Алёна Самарева