В Якутске после избиения в общежитии умер студент-первокурсник

11 ноября 2025, 09:36

Фото: iStock/peterscode

В Якутске произошла трагедия: студент-первокурсник умер в больнице после жестокого избиения в общежитии. Молодой человек находился в коме, когда его жизнь оборвалась. Об этом пишет РИА Новости.