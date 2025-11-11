В Якутске после избиения в общежитии умер студент-первокурсник
В Якутске произошла трагедия: студент-первокурсник умер в больнице после жестокого избиения в общежитии. Молодой человек находился в коме, когда его жизнь оборвалась. Об этом пишет РИА Новости.
По информации МВД по Республике Саха, на него напали пока он спал. Общество отреагировало на этот случай с возмущением и шоком. Правоохранительные органы начали расследование и вскоре установили подозреваемого — 18-летнего студента того же учебного заведения. Сейчас стражи порядка работают над делом, материалы передадут в Следственный комитет.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли безжизненное тело 11-классника из Кургана.
До этого в Испании обнаружили тело 63-летнего мужчины со следами жестоких увечий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
