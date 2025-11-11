Аналитик Бочкина: Банки проверяют переводы физлиц на сумму от 100 тысяч в день

11 ноября 2025, 08:58

Фото: iStock/hank5

Центральный банк России призвал финансовые учреждения внимательно отслеживать операции между физическими лицами. Рекомендуется обращать внимание на переводы от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.