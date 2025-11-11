Аналитик Бочкина: Банки проверяют переводы физлиц на сумму от 100 тысяч в день
Центральный банк России призвал финансовые учреждения внимательно отслеживать операции между физическими лицами. Рекомендуется обращать внимание на переводы от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.
Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала «Прайму», что сумма — это лишь один из факторов для проверки. Кредитные организации анализируют множество признаков и поведенческих паттернов. Даже небольшой перевод может вызвать подозрения, если он соответствует мошенническим схемам.
Банки учитывают количество операций и разнообразие получателей. Если счет используется только для переводов без обычных платежей, это также настораживает. Быстрая переадресация средств, только что зачисленных на счет, не выглядит как нормальная финансовая активность, добавила эксперт.
