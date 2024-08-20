Ж/д переезд у станции Каналстрой перекроют 22 августа на несколько часов

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Движение по железнодорожному переезду у станции Каналстрой Савёловского направления будет перекрыто днём в четверг, 22 августа, на три часа, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.
«Железнодорожный переезд 73 км 6 пк, расположенный на участке автодороги А-104 «Москва —Дмитров —Дубна — Дмитров — МБК», перекроют 22 августа с 12:00 до 15:00. В это время там будут проводиться противоаварийные работы по замене дефектного рельса», — говорится в сообщении.На время ремонтных работ железнодорожный переезд полностью разберут. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, учесть информацию о перекрытии информацию при планировании маршрутов и заранее выбрать пути объезда.
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