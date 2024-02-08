В Иванове без отопления остались около 6 тыс. человек из-за прорыва теплотрассы

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В Иванове из-за прорыва теплотрассы без отопления остались боле 6 тысяч жителей в 42 жилых домах, церковь и шесть социальных учреждений. При этом температура воздуха на улице на 17° ниже нуля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее также сообщалось, что сразу в двух крупнейших городах Сибири — Красноярске и Иркутске — произошли прорывы труб, из-за которых жители остались без воды, а улицы залило кипятком.
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Элина Позднякова