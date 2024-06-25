В Воскресенске отремонтируют Москворецкую гимназию

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание Москворецкой гимназии, расположенное на улице Ломоносова в городе Воскресенск, планируют капитально планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания гимназии и обеспечить поставку всего оборудования, необходимого для функционирования этого учебного заведения», — говорится в сообщении.Трёхэтажное здание общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров было построено в 1972 году. Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 года.
Начальная цена лота составляет 428 миллионов 726 тысяч 788 рублей. Заявки принимаются до 27 июня.
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