Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Воскресенске отремонтируют Москворецкую гимназию

В Воскресенске отремонтируют Москворецкую гимназию

25 июня 2024, 17:13
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Оригинал
Здание Москворецкой гимназии, расположенное на улице Ломоносова в городе Воскресенск, планируют капитально планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания гимназии и обеспечить поставку всего оборудования, необходимого для функционирования этого учебного заведения», — говорится в сообщении.
Трёхэтажное здание общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров было построено в 1972 году. Завершение капитального ремонта запланировано на 2025 года.



Начальная цена лота составляет 428 миллионов 726 тысяч 788 рублей. Заявки принимаются до 27 июня.

Читайте также:

В Серпухове стартовала модернизация завода стекловолокна

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Пушкине закончат в 2026 году

Новый детский сад на 300 мест построят в Пушкинском округе
#воскресенск
#капитальный ремонт
#гимназия
#капремонт
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
Самолет с Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан
Flightradar: Ассанж летит на Сайпан, где ожидают его освобождения
25 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/frentusha

Самолет с Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан. Об это сообщает Flightradar.
Уточняется, что после заседания суда основателя Wikileaks, как ожидается, отпустят на свободу.

Ранее сообщалось, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Примечательно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с американской прокуратурой, что позволит ему выйти на свободу после 5 лет заключения.

Напомним, Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.

Читайте также:

Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Политолог Светов допустил, что Ассанж может не доехать до США

Суд позволил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
#сша
#военные
#документы
#сделки
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минэкологии предостерегает жителей региона от вреда неправильной подкормки птиц
25 июня 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Жителей Подмосковья предупредили о последствиях неправильной подкормки пернатых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Специалисты предупреждают, что в период продолжительной жары и цветения водоёмов хлеб может быть опасен для жизни птиц.

Во время жары многие водоёмы в регионе начинают зацветать. В процессе деятельности цианобактерий, или «сине-зелёных водорослей», вода окрашивается в ярко-зелёный цвет. После отмирания и перегнивания водорослей в этом процессе задействуется кислород водоёма, что может привести к его кислородному голоданию и гибели водной фауны.

«Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде. Хлеб в такой ситуации лишь усугубляет проблему. В тёплой воде он быстрее киснет и покрывается плесенью, пропитываясь вредными веществами, образующимися в результате разложения водорослей. Зачастую это и является причиной гибели пернатых. Утки получают пищевое отравление из-за бактерий, которые выводят из строя их пищеварительную систему», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министерство экологии и природопользования реализует проект по внедрению вендингового оборудования для кормления животных в городских парках. Автоматы уже установлены в парках городских округов Химки, Балашиха, Красногорск, Богородский, Домодедово, Кашира, Истра, Клин, Королев, Котельники, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Павловский Посад, Реутов, Сергиев Посад, Солнечногорск, Щелково.

Читайте также:

В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза

Энтомологи объявили о старте активного лёта стрекоз в Московской области

В подмосковных лесах теперь можно послушать стрекотание цикад
#вода
#отравление
#птицы
#хлеб
#проект
#утки
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студентка университета МВД из Шатуры встретилась с президентом
25 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Ирина Трушина из Шатуры стала участницей встречи с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Президент встретился в Георгиевском зале Кремлёвского дворца с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений.
«На мероприятие были приглашены более 600 молодых офицеров, которые с отличием окончили ведомственные вузы. На престижное мероприятие девушка попала не случайно. Слушатель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Трушина показала блестящие результаты в учёбе и проявила талант к научно-исследовательской работе», – говорится в сообщении.
Как рассказала Ирина, наукой она занялась на третьем курсе университета. Она начала проводить исследовательские работы в области права, писать статьи, которые публиковались в профессиональных изданиях и в сборниках. В 2022 году Трушину признали лучшим курсантом системы МВД и наградили премией министра внутренних дел страны.

Впереди у Ирины – ещё одно ответственное событие. 6 июля на Красной площади выпускникам Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вручат дипломы об окончании вуза и погоны лейтенанта полиции. Сейчас слушатели готовятся к строевому смотру, который пройдёт на главной площади страны.

Затем Ирину вновь ждёт учёба. Она готовится к поступлению в адъюнктуру своего университета. Экзамены запланированы на сентябрь.

Читайте также:

В Шатуре представили концепцию благоустройства общественных пространств

Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок

В Шатуре про просьбе бойцов отправили ДСП в зону СВО
#шатура
#студенты
#президент
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском округе продолжается капремонт поликлиники
25 июня 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкино продолжается капитальный ремонт поликлиники №1. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В медучреждении по плану проводится замена всех инженерных сетей и лифтов, ремонт и перепланировка. Поликлинику не закрыли для посещения, часть сотрудников переехала в другие подразделения.

«Это очень важное событие — одновременный капитальный ремонт двух крупнейших поликлиник нашего округа: поликлиники № 1 в Пушкино и поликлиники № 9 в Ивантеевке. К сожалению, на время ремонта пациентам придётся столкнуться с временными неудобствами. Дело в том, что у нас нет отдельных площадей, чтобы полностью отселить туда наши подразделения. Поэтому мы будем ремонтировать здания по частям, по половине каждого. Пока в одной половине будут идти работы, в другой продолжат работать врачи.Мы просим вас с пониманием отнестись к этой ситуации. Но, я надеюсь, она будет компенсирована обновлёнными зданиями, в которых будет удобно и врачам, и пациентам», — поделился главный врач Пушкинской клинической больницы Владимир Мануйлов.

Капитальный ремонт в поликлинике №1 продлится до конца 2026 года.

Читайте также:

Новый детский сад на 300 мест построят в Пушкинском округе

Замглавы Пушкинского проверила благоустройство «народной тропы» в Правдинском

В Красноармейске в преддверии Дня молодёжи провели волейбольный турнир
#врачи
#ремонт
#пушкино
#капитальный ремонт
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина продал мусор и заработал шесть миллионов рублей
Мужчина из Австралии заработал состояние на сборе и продаже мусора
25 июня 2024, 17:05

Фото: iStock/Rawpixel

Мужчина из Австралии стал собирать мусор и заработал состояние. Об этом информирует NBC Los Angeles.
30-летний Леонардо Урбано житель Австралии заработал порядка 100 тысяч австралийских долларов за год на сборе и продаже вещей, которые он нашел среди мусора. Уточняется, что власти Австралии два раза в год дают возможность гражданам бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора, по этой причине в определенные дни в разных районах появляются бесхозные предметы.

Согласно информации источника, ежедневно мужчина искал на улицах такой мусор. По его словам, лучший улов всегда был в тех районах, где живут богатые люди, ведь зачастую они избавляются от хороших вещей из-за покупки новых.

За год австралиец нашел 50 телевизоров, 30 холодильников, более 20 стиральных машин, 50 единиц компьютерной техники и даже деньги.

Читайте также:

Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в лотерее

Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею
#деньги
#мусор
#покупки
#мужчина
#дома
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
«Зеленоградский Чикатило» Гриценко ушел на СВО: жертвы, детали дела
25 июня 2024, 17:02

Фото: istock/Dejan Mirkovic

Маньяк из Подмосковья Юрий Гриценко, получивший прозвище «зеленоградский Чикатило», отправился в зону СВО. О том, где служит жестокий убийца и какие преступления он совершил расскажет редакция «Радио 1».


Маньяк из Зеленограда Гриценко: что известно


Уроженец Зеленограда Юрий Гриценко рос закомплексованным ребенком. Он был скромным и замкнутым, у него не было друзей и свободное время он проводил с отцом. Родитель маленького Гриценко был столяром. Позже следователи предположили, что именно из-за профессии отца и постоянного наблюдения за его работой, мучитель выбрал для совершения нападений именно молоток.

Мать мальчика была властной и строгой. Она часто наказывала сына, что могло сказаться на развитии в нем женоненавистничества. После возвращения из армии Гриценко пошел на службу в милицию. На протяжении всей своей жизни он пытался бороться с комплексом неполноценности, старался знакомиться с женщинами, заводить друзей. Так, мужчине удалось устроить свою личную жизнь, жениться и даже обзавестись детьми.

Однако внутренние переживания и комплексы не отступали и Грицеко стал искать утешение в алкоголе. За злоупотребление спиртным он лишился работы в милиции, начал ссориться с супругой.

Первое убийство Гриценко


Первое убийство будущий серийный маньяк совершил в 1993-м году. Его жертвой стала проститутка, которую от до смерти забил сковородой. За свое преступление Гриценко был осужден на девять лет, однако за примерное поведение в колонии был освобожден по УДО. После освобождения Гриценко встал на учет в психоневрологический диспансер, где проходил курс лечения от шизофрении.

Во время пребывания в тюрьме он был вовлечен в однополую связь, что сказалось на его отношениях с женой. Вскоре брак распался и Гриценко продолжил злоупотреблять алкоголем и вымещать агрессию на тех, кто попадется под руку.


Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами
Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами

Серия убийств «зеленоградского Чикатило»


Серия убийств в Зеленограде началась весной 2001 года. За несколько дней Гриценко совершил пять нападений на женщин, двое из которых погибли. После того, как в газетах появились фото предполагаемого убийцы – Гриценко прекратил совершать преступления. Однако уже летом продолжил вновь нападать на женщин.
Гриценко атаковал женщин на улицах, в парках. Его жертвами становились случайные прохожие. У пострадавших, на которых он нападал, не было определенного типа, маньяк действовал хаотично.

Установить личность преступника удалось после того, как одна из жертв смогла вырвать у него молот и сбежать. Благодаря ей правоохранители смогли составить четкий фоторобот и вычислить нападавшего. Уже после задержания Гриценко выяснилось, что он похищал у своих жертв вещи и деньги. Личные предметы Гриценко хранил в качестве трофеев и воспоминаний о пережитых ощущениях.

Арест, колония и освобождение


Арестовать Гриценко удалось в 2001 году. Он в очередной раз напал на женщину, крики которой услышал водитель автобуса. Мужчина бросился на помощь, спас пострадавшую и удерживал маньяка до прибытия милиции. За восемь месяцев своей преступной деятельности «зеленоградский Чикатило» успел совершить 14 разбойных нападений и грабежей, четыре из которых закончились убийством.


Суд в 2002 году приговорил Гриценко 22 годам лишения свободы.

Во время отбытия срока он нападал на заключенных, проявлял агрессию, планировал бунт. За нарушения порядка Гриценко систематически помещался в карцер, где провел в общей сложности 13 лет.
Дата освобождения Гриценко была назначена на 14 июня 2024 года, после чего, по некоторым данным, он должен был быть помещен в психиатрическую клинику, так как его состояние стремительно ухудшалось.


Гриценко отправился на СВО


Спустя 10 дней после выхода из колонии Гриценко отправился в зону СВО. По состоянию здоровья он служит в санитарно-эвакуационном взводе, сообщает телеграм-канал Shot.

Контракт с Минобороны РФ он впервые подписал еще в сентябре прошлого года, однако из-за проблем со здоровьем не был принят в ряды ВС РФ.

По данным источника, он самостоятельно попросился в зону спецоперации, чтобы заработать денег для жизни на воле. Предварительно, он будет служить до конца спецоперации, после чего его отпустят на свободу.


Читайте также:


14 лет держал в плену и насиловал: Маньяк из Челябинска не признал вину в суде

«Виселица» для пионеров: Как советский маньяк Анатолий Сливко убивал подростков, снимая фильмы

СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств
#суд
#преступление
#убийство
#деньги
#арест
#помощь
#вещи
#следователи
#жизнь
#колония
#брак
#диспансер
#мужчина
#нарушения
#профессии
#контракт
#маньяк
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капитальный ремонт поликлиники №1 в Пушкине закончат в 2026 году
25 июня 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Поликлинику №1 в подмосковном Пушкине капитально ремонтируют, работы планируется закончить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках капитального ремонта в здании запланирована перепланировка, а также замена лифтов и всех инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
Несмотря на капремонт, медицинское учреждение продолжает функционировать, при этом часть сотрудников перевели в другие отделения.

«Очень ждем, когда закончится ремонт, чтобы посмотреть на эту красоту. Молодцы, что не стали закрывать поликлинику полностью. Врачей очень грамотно распределили», — поделилась своим мнением местная жительница Маргарита Яковлева.
Общая площадь шестиэтажной поликлиники составляет около 6,5 тыс. квадратных метров, здание было построено в 2006 году. К медучреждению прикреплены свыше 104 тысяч человек.

Читайте также:

В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа

Капитальный ремонт школы №2 в Домодедове завершат к 1 сентября

Готовность капремонта детсада «Радуга» в Серпухове достигла 50%
#пушкино
#капремонт
#поликлиника
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На шести дорогах Подмосковья починили пешеходные ограждения
25 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пешеходные ограждения восстановили на региональных дорогах в шести округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения, в частности, отремонтировали, на Волковском шоссе в Мытищах, улице Жуковского в Жуковском, на Томилинской улице в Дзержинском и улице Жуковского в Луховицах», — говорится в сообщении.
Кроме того, пешеходные ограждения восстановили на Центральной улице в солнечногорском селе Алабушево и на Центральной улице в посёлке Индустрия городского округа Коломна.

В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы пешеходы не могли выйти на проезжую часть, а также для того, чтобы машины не заезжали на тротуары.

Читайте также:

На переездах МЖД с начала года произошло 11 ДТП с автотранспортом

Свыше 3,4 тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье

В Московской области восстановили знаки на семи дорогах
#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто
25 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/djedzura

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля в ГАИ. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что нововведения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». С данной инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

В ноябре 2023 года данный проект был принят в первом чтении. Новый закон будет распространяться как на постановку авто на госучет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

Согласно нововведениям, водителям, которые хотят продать машину, разрешат сразу снимать ее с учета в ГАИ, а не через десять суток после обращения.

Читайте также:

Госдума одобрила исключение ОСАГО из документов при регистрации

Названы способы сэкономить на полисе ОСАГО

В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам
#госдума
#проект
#закон
#осаго
#обращения
#авто
#гаи
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф