В Воскресенске отремонтируют Москворецкую гимназию





Маньяк из Зеленограда Гриценко: что известно

Первое убийство Гриценко





Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами

Серия убийств «зеленоградского Чикатило»

Арест, колония и освобождение

Уроженец Зеленограда Юрий Гриценко рос закомплексованным ребенком. Он был скромным и замкнутым, у него не было друзей и свободное время он проводил с отцом. Родитель маленького Гриценко был столяром. Позже следователи предположили, что именно из-за профессии отца и постоянного наблюдения за его работой, мучитель выбрал для совершения нападений именно молоток.Мать мальчика была властной и строгой. Она часто наказывала сына, что могло сказаться на развитии в нем женоненавистничества. После возвращения из армии Гриценко пошел на службу в милицию. На протяжении всей своей жизни он пытался бороться с комплексом неполноценности, старался знакомиться с женщинами, заводить друзей. Так, мужчине удалось устроить свою личную жизнь, жениться и даже обзавестись детьми.Однако внутренние переживания и комплексы не отступали и Грицеко стал искать утешение в алкоголе. За злоупотребление спиртным он лишился работы в милиции, начал ссориться с супругой.Первое убийство будущий серийный маньяк совершил в 1993-м году. Его жертвой стала проститутка, которую от до смерти забил сковородой. За свое преступление Гриценко был осужден на девять лет, однако за примерное поведение в колонии был освобожден по УДО. После освобождения Гриценко встал на учет в психоневрологический диспансер, где проходил курс лечения от шизофрении.Во время пребывания в тюрьме он был вовлечен в однополую связь, что сказалось на его отношениях с женой. Вскоре брак распался и Гриценко продолжил злоупотреблять алкоголем и вымещать агрессию на тех, кто попадется под руку.Серия убийств в Зеленограде началась весной 2001 года. За несколько дней Гриценко совершил пять нападений на женщин, двое из которых погибли. После того, как в газетах появились фото предполагаемого убийцы – Гриценко прекратил совершать преступления. Однако уже летом продолжил вновь нападать на женщин.Гриценко атаковал женщин на улицах, в парках. Его жертвами становились случайные прохожие. У пострадавших, на которых он нападал, не было определенного типа, маньяк действовал хаотично.Установить личность преступника удалось после того, как одна из жертв смогла вырвать у него молот и сбежать. Благодаря ей правоохранители смогли составить четкий фоторобот и вычислить нападавшего. Уже после задержания Гриценко выяснилось, что он похищал у своих жертв вещи и деньги. Личные предметы Гриценко хранил в качестве трофеев и воспоминаний о пережитых ощущениях.Арестовать Гриценко удалось в 2001 году. Он в очередной раз напал на женщину, крики которой услышал водитель автобуса. Мужчина бросился на помощь, спас пострадавшую и удерживал маньяка до прибытия милиции. За восемь месяцев своей преступной деятельности «зеленоградский Чикатило» успел совершить 14 разбойных нападений и грабежей, четыре из которых закончились убийством.





Суд в 2002 году приговорил Гриценко 22 годам лишения свободы.Во время отбытия срока он нападал на заключенных, проявлял агрессию, планировал бунт. За нарушения порядка Гриценко систематически помещался в карцер, где провел в общей сложности 13 лет.Дата освобождения Гриценко была назначена на 14 июня 2024 года, после чего, по некоторым данным, он должен был быть помещен в психиатрическую клинику, так как его состояние стремительно ухудшалось.





Гриценко отправился на СВО