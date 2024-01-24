В Воскресенске продолжаются капитальный ремонт путепровода

Фото: Светлана Плотникова
В настоящий момент ведется реконструкция лестничных сходов для пешеходов.
«Работы у нас продолжаются. Всего в капитальном ремонте у нас задействовано порядка 60 человек.Приступили к работе с лестницами, будут полностью заменены опоры. <…>Сейчас ограничен проход по лестничному сходу № 4 (служебный) и № 5 (к кассам). <…>Полностью завершить работы планируем уже в этом году», – поделился старший бригадир АО «МОДЦ» Рафаэль Фархутдинов.
Кроме этого, до конца также полностью обновят мостовое полотно, включая гидроизоляцию и асфальтобетонные покрытие, а также сделают новые тротуары и опоры.
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