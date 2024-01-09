Вернуть тепло в дома микрорайона Выстрел в Солнечногорске пообещали в ближайшие часы

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Специалисты пообещали завершить работы по восстановлению подачи тепла в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске в течение нескольких часов. Проблемы с отоплением в некоторых местах ещё остаются.
«У нас полностью отсутствует отопление во всей квартире. Два дня как началось веерное переключение электроэнергии, и мы даже лишены возможности включить обогреватели. И так во всём доме. Вчера дали отопление, и нам сказали, что скоро придёт тепло. Но оно есть только на кухне и в одной комнате. Так как отопления нет уже более недели, квартиры остыли, и нагреть их очень сложно», – рассказала жительница дома № 53 по улице Военный городок Елена Орехова.Ждать полного восстановления теплоподачи осталось недолго.
«Теплообменник на горячую воду на дома №53, корпуса 1, 2, 3, 4 чистят. В ближайшие два – три часа специалисты планируют выполнить все работы. После их завершения температура горячей воды в домах заметно поднимется», – сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.Котельная, которая обеспечивает теплом дома жителей микрорайона Выстрел, сейчас в работе. Параметры на выходе по отоплению – 73 градуса. Давление после устранения утечек и наладки газового оборудования повысилось.
В последние три дня на котельной для были проведены работы по установке нового теплообменника и запуску третьего котла. Это позволило стабилизировать работу системы.
Микрорайон Выстрел – бывший военный городок. Последние несколько лет жители жаловались на температуру отопления и горячей воды в квартирах.
Сети с износом более 90% в микрорайоне до апреля прошедшего года находились в управлении ФГБУ ЦЖКУ Минобороны. Администрация забрала их в собственность муниципалитета, чтобы полностью заменить, и жители не испытывали неудобств. Котельная до сих пор находится на балансе оборонного ведомства.
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