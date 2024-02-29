В Воскресенске состоится выставка-продажа «Мартовские котики в парке»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Выставка-продажа сельскохозяйственной продукции пройдет в эту пятницу в Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие будет проходит 1 марта на территории парка «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск.
Кроме этого, на протяжении всей выставки будут работать различные мастер-классы и викторины для всех гостей.
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«Каждый желающий сможет приобрести сувенирную продукции, крафтовые ремесленные изделия ручной работы от лучших мастеров города. Помимо этого в продаже будут мясные и рыбные деликатесы, мед и молочная продукция. На локации будет работать «Станция доктора Айболита», где все владельцы домашних питомцев смогут обратиться к ветеринарным специалистам и задать интересующие их вопросы», — отметили в пресс-службе.
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Мира Полтева