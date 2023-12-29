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В Воскресенске закончили капремонт детсада 1956 года постройки

29 декабря 2023, 19:22
Фото: пресс-служба г. о. Воскресенск

Фото: пресс-служба г. о. Воскресенск

В Воскресенске завершили капитальный ремонт детсада «Спутник» 1956 года постройки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В здании располагались детские ясли на 60 воспитанников.
В результате реорганизации путём присоединения к средней школе №5 в 2020 году ясли были переименованы в структурное подразделение «Спутник». За годы эксплуатации здание обветшало и требовало кардинальных изменений.
«Из бюджета Московской области выделили финансирование на капремонт. На время работ малышей распределили по близлежащим детским учреждениям. Здание пришлось почти полностью разобрать и многое выстроить заново. Сегодня детсад преобразился – там стало красиво и уютно», – говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, заменены все окна и инженерные системы, отремонтированы помещения групп, музыкальный зал, методический кабинет, пищеблок и прачечная. Детсад оснащён необходимым оборудованием и учебными материалами.

Помимо этого, переделаны прогулочные площадки и веранды. Для безопасности установлены ограждение и новое освещение.

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#московская область
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Воробьёв объяснил, кому из подмосковных педагогов положена доплата за аренду жилья
29 декабря 2023, 19:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области со следующего года по инициативе губернатора Андрея Воробьёва стартует новая мера поддержки педагогов. Она направлена на привлечение на работу в регион лучших учителей.
«Перемены и достижения в каждой отрасли начинаются с сильных профессиональных команд. Поэтому стараемся находить возможности для привлечения и закрепления в регионе лучших специалистов. С января запускаем в Подмосковье новую программу поддержки педагогов, аналогичную той, которая действует для медиков. Это компенсация за аренду жилья. Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден её снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тыс рублей к зарплате», – пояснил Воробьёв.
По его словам, эта мера оказалась очень востребованной в здравоохранении.

Губернатор отметил, что каждый год количество школьников в Подмосковье увеличивается на 40-45 тыс, открывается 30-35 новых школ. Поэтому запрос на учителей высок.

Новую выплату смогут получать как подмосковные педагоги, так и приезжие. Это учителя-предметники, преподающие самые востребованные дисциплины – математику, русский язык, физику, информатику, биологию, химию, а также учителя начальных классов.

Главное условие получения компенсации – отсутствие у педагога, его супруга или детей собственного жилья в Московской области. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на региональном портале госуслуг.

Еще одна новая мера привлечения педагогических кадров – особые грантовые выплаты для 14 так называемых «примкадных» городских округов. Именно там идёт активное строительство школ.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки учителей. Так, программа «Социальная ипотека» помогает приобрести жильё на льготных условиях. Стоимость квартиры оплачивает область, а специалист гасит проценты по кредиту.

Помимо этого, предусмотрены выплаты классным руководителям – 11 тыс рублей ежемесячно, а также впервые трудоустроенным молодым учителям – 6 тыс рублей каждый месяц. Последние также могут рассчитывать на пособие в 50 тыс рублей при трудоустройстве и в 100 тыс рублей – по окончании второго года работы.

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#подмосковье
#московская область
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#губернатор
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Новая котельная в Подольске обеспечит теплом более 14 тыс человек
29 декабря 2023, 18:34

Фото: пресс-служба г. о. Подольск

В Подольске торжественно запустили в работу долгожданную котельную в доме №12 на ул. Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Котельная работает полностью в автоматическом режиме. Там установлены четыре водогрейных котла от производителя из Перми. Они обеспечат горячей водой и теплом 93 многоквартирных дома, два детсада, школу и медучреждения. В общей сложности бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более 14 тыс человек.

Переключение абонентов будет проходить поэтапно. Услуги уже получают 28 многоквартирных домов на проспекте Юных Ленинцев и улице 8 Марта.
«Для жителей микрорайона Силикатная и всего Подольска это невероятно радостное событие. Мой дом питался от старой котельной. Проблема с качеством отопления была постоянно. Уверена, что теперь всё будет замечательно», – сказала жительница дома по проспекту Юных Ленинцев Оксана Прусенок.
В следующем году планируется приступить к модернизации старых и строительству новых теплосетей. Работы пройдут во всех микрорайонах городского округа.

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#подмосковье
#московская область
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В Москве на новогодних мероприятиях не включат песни артистов-участников «голой» вечеринки
В Москве на новогодних мероприятиях запретили включать песни Киркорова и Лолиты
29 декабря 2023, 18:26

Фото: iStock/Scharfsinn86

В Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявска, Глюкоза, Дмитрий Билан и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Согласно сообщению, 29 декабря сотрудники ответственных за проведение новогодних мероприятий в парках, получили рассылку от начальства, в которой оказался стоп-лист. По словам работников, в него вошли артисты, которые приняли участие в «голой вечеринке». Их песни нельзя будет включать на праздничных программах. С список вошли Дмитрий Билан, Лолита, Глюкоза, Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган и Vacio.

Также сообщается, что в парковых новогодних программах не будут включать композиции на иностранном языке.

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#киркоров
#карьера
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Компания Маска SpaceX совершила в 2023 году рекордное количество запусков ракет
29 декабря 2023, 18:26

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Принадлежащая известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила в 2023 году рекордное количество запусков космических ракет с различной полезной нагрузкой. Всего их было 96.
По сравнению с прошлым годом количество запусков ракет SpaceX увеличилось на 50%, а если брать данные за 2021 год, то оно возросло втрое. Более трети всех запусков SpaceX с использованием носителей Falcon приходилось на вывод на околоземную орбиту космических аппаратов Пентагона, военных ведомств иностранных государств, NASA и некоторых частных компаний.

SpaceX, в частности, обеспечила полёты грузовых и пассажирских космических кораблей Cargo Dragon и Crew Dragon к Международной космической станции, а также полёты на МКС коммерческих туристов.

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МВД продлит на три года срок действия прав, истекающих в 2024-2025 годах
29 декабря 2023, 18:16

Фото: iStock/Anastasija Vujic

Водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».
По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.

Как стало известно, оно будет происходить автоматически. Уточняется, что инициаторами данного продления являются МВД России и Минэкономразвития РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО.

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#водительские права
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В Химках открыли дошкольное отделение Кутузовской школы на 190 мест
29 декабря 2023, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В деревне Рузино городского округа Химки открыли современный детский сад. Дошкольное учреждение смогут посещать 190 юных горожан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этот детсад – дошкольное отделение Кутузовской школы. Все дети, которые стояли в очереди жилого комплекса «Зеленоград», с января пойдут в садик. Сейчас проходит подбор персонала», – рассказал начальник Управления по образованию городского округа Химки Юрий Кандалов.
В трёхэтажном здании обустроили два актовых зала, пищевой блок, игровые и учебные зоны, помещения для занятий физкультурой. На игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма «Смешарики». Здание оснастили камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Детский сад рассчитан на 190 человек. В дошкольном учреждении организуют восемь групп по 20-25 человек – от ясельных до старших. Будут и подготовительные группы.
«Сад построен по последнему слову техники. Каждая группа укомплектована игрушками, которые положены детям по возрасту. С детьми будут работать квалифицированные педагоги и специалисты», – отметила замдиректора по дошкольному отделению Кутузовской СОШ Ольга Рытова.
На церемонии открытия детям вручили подарки к наступающему Новому году. Первые две группы начнут работу после новогодних праздников - 9 января.

Строительство провели в рамках государственной программы по развитию территорий и социальной инфраструктуры.

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#образование
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Киберспортсмен Горбаченко предрёк рост интереса к этому виду спорта
29 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко заявил, что в следующем году ожидается подъём интереса к киберспорту.
«В следующем году эксперты прогнозируют всплеск интереса к нему на фоне первых фиджитальных «Игр Будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года», — отметил в беседе с RuNews24.ru Горбаченко.

При этом, основными трендами киберспорта в этом году он назвал усиление роли российских видеоигровых разработок и спортивного программирования, рост популярности фиджитальных видов спорта.

Кроме этого, значимым для спорта страны моментом в уходящем году, по мнению специалиста, стала победа россиян из Team Spirit на The International.

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#киберспорт
#россия
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В Ногинске после капремонта открыли движение по мосту на ул. Советской Конституции
29 декабря 2023, 17:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Ногинске завершена первая очередь капремонта моста на ул. Советской Конституции. По отремонтированному участку открыли движение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В рамках первого этапа демонтировали половину сооружения, устроили фундаменты опор из свай длиной 25 м. Смонтировали новое железобетонное строение, устроили новое мостовое полотно. Дорожное покрытие выполнили из двухслойного литого асфальтобетона. Для комфорта пешеходов обустроили широкие тротуары», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Начало работ второй очереди ремонта планируют на апрель. На путепроводе демонтируют вторую часть старого сооружения, смонтируют новое железобетонное строение, устроят фундаменты опор и новое мостовое полотно. Завершить капремонт рассчитывают в октябре 2024-го.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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В Химках получили ключи 1,4 дольщиков жилкомплексов «Белый город» и «Митино Дальнее»
29 декабря 2023, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках восстановили права свыше 1,4 тыс участников долевого строительства – они могут начать забирать ключи от квартир. В муниципалитете ввели в эксплуатацию 72 дома блокированной застройки ЖК «Белый город», а также восемь корпусов ЖК «Митино Дальнее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии Нового года глава Химок Дмитрий Волошин вручил ключи 13 семьям. Оба жилых комплекса находятся на территориях, которые были присоединены к муниципалитету в начале уходящего года, – в деревнях Николо-Черкизово и Брёхово.

Строительство жилого комплекса «Белый город» заморозили восемь лет назад. Главный застройщик, «Сабидом-Инвест», был признан банкротом. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2021 году на объекте возобновились работы. Сейчас дома достроены и введены в эксплуатацию. В квартиры въедут 544 дольщика. Новый застройщик обещал весной будущего года благоустроить территорию.
«Цели добились. Теперь нужно выбрать управляющую компанию, провести газ, начать ремонт. Все очень давно ждали этого момента. Огромное спасибо администрации, прокуратуре, Госстройнадзору и нашему губернатор за активное участие в решении проблемы», – сказал дольщик ЖК «Белый город» Кирилл Студеникин.
В ЖК «Митино Дальнее» ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных корпусов. Права на недвижимость восстановили 868 дольщиков.

Как отметили в администрации, до конца года могут обратиться за компенсацией ещё 211 участников долевого строительства жилого комплекса «Дом у реки» в квартале Ивакино.

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