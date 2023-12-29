В Воскресенске закончили капремонт детсада 1956 года постройки

Фото: пресс-служба г. о. Воскресенск
В Воскресенске завершили капитальный ремонт детсада «Спутник» 1956 года постройки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В здании располагались детские ясли на 60 воспитанников.
В результате реорганизации путём присоединения к средней школе №5 в 2020 году ясли были переименованы в структурное подразделение «Спутник». За годы эксплуатации здание обветшало и требовало кардинальных изменений.
Как отметили в администрации, заменены все окна и инженерные системы, отремонтированы помещения групп, музыкальный зал, методический кабинет, пищеблок и прачечная. Детсад оснащён необходимым оборудованием и учебными материалами.
Помимо этого, переделаны прогулочные площадки и веранды. Для безопасности установлены ограждение и новое освещение.
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«Из бюджета Московской области выделили финансирование на капремонт. На время работ малышей распределили по близлежащим детским учреждениям. Здание пришлось почти полностью разобрать и многое выстроить заново. Сегодня детсад преобразился – там стало красиво и уютно», – говорится в сообщении.
Помимо этого, переделаны прогулочные площадки и веранды. Для безопасности установлены ограждение и новое освещение.
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Лора Луганская