В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работы по ремонту светофоров провели специалисты Мосавтодора в восьми городских округах Московской области: Сергиево-Посадском, Лосино-Петровском, Краснознаменске, Красногорске, Коломне, Серпухове, Ступине и Подольске, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры, в частности, отремонтировали га первомайской улице в Лосино-Петровском, проспекте Испытателей в Краснознаменске, на 1-м километре Мякининского шоссе в Красногорске, на проспекте Кирова в Коломне, на Весенней улице в Серпухове, на улице Фрунзе в Ступине и на проспекте Ленина в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, в порядок привели светофор в Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде и починили вызывную кнопку пешеходного светофора на территории Сергиева Посада-6.
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