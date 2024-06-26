В восьми округах Подмосковья провели испытания теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Гидравлические испытания 25 участков тепловых сетей провели в восьми городских округах Московской области, большинство теплотрасс выдержало проверку, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Испытания были проведены в Люберцах, Балашихе, Домодедове, Ленинском округе, Красногорске, Одинцовском округе, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске. Из 25 участков тестирование успешно прошли 17, а на восьми участках были обнаружены протечки», — говорится в сообщении.Выявленные в ходе гидравлических испытаний неполадки будут устранены, после чего специальная комиссия проведёт повторное испытание.
В министерстве отметили, что проверки теплосетей проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.
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