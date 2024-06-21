В 13 округах Подмосковья провели проверку теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Гидроиспытания провели на 30 участках тепловых сетей в 13 городских округах Московской области, почти все трубопроводы оказались полностью исправными, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса региона.
«Испытания теплосетей проводились в округах Люберцы, Дзержинский, Королёв, Лосино-Петровский, Щёлково, Ленинский, Мытищи, Котельники, Клин, Балашиха, Долгопрудный, Орехово-Зуевский и Богородский. Проверку прошли 28 участков сетей», — говорится в сообщении.Утечки в ходе гидроиспытаний выявили на участках труб в Клину и Дзержинском. После ремонтных работ там проведут повторную проверку.
В министерстве добавили, что испытания тепловых сетей проводятся по всему региону, чтобы система теплоснабжения была в полном порядке к началу отопительного сезона.
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Лев Каштанов