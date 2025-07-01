В восьми районах Крыма объявлен режим ЧС из-за засухи
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ввёл режим чрезвычайной ситуации в регионе после потери посевов из-за засухи. Соответствующий указ размещён на официальном сайте регионального правительства.
Так, ЧС объявили в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах.
Ранее в 19 муниципалитетах Ростовской области введён режим ЧС из-за засухи. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, данная мера позволит фермерам получить страховые выплаты. По просьбе аграриев власти рассматривают вопрос пролонгации банковских кредитов и отсрочки лизинговых платежей.
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