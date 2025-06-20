В Подмосковье завершён сев масличных культур с перевыполнением плана
В Московской области завершены посевные работы масличных культур. В 2025 году засеяно 67 тысяч гектаров, что на 17 тысяч гектаров больше показателя прошлого года. Утверждённый план в 53,3 тысячи гектаров перевыполнен на 26%, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Яровой рапс занял 35,3 тысячи гектаров (111% от запланированного объёма), соя — 26,4 тысячи гектаров (139% от плана), подсолнечник — 3,4 тысячи гектаров (155%). Прочие масличные культуры размещены на 1,8 тысячи гектаров, горчица — на 0,1 тысячи гектаров.
В министерстве напомнили, что в 2024 году аграрии региона собрали более 116 тысяч тонн масличных культур. Лидерами по объёмам урожая стали Зарайский, Луховицкий и Серебряно-Прудский округа.
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