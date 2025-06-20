В Подмосковье завершён сев масличных культур с перевыполнением плана

20 июня 2025, 09:25

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области завершены посевные работы масличных культур. В 2025 году засеяно 67 тысяч гектаров, что на 17 тысяч гектаров больше показателя прошлого года. Утверждённый план в 53,3 тысячи гектаров перевыполнен на 26%, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.