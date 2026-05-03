На круизном лайнере в Атлантическом океане зафиксировали вспышку хантавируса
Три человека, предположительно, погибли после вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Борт MV Hondius следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Хантавирус выявили у шестерых пассажиров, а один случай заражения подтвердили лабораторно. Одного из заболевших госпитализировали в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.
Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды, например, при контакте с экскрементами инфицированных грызунов. В редких случаях болезнь может передаваться от человека к человеку, что приводит к тяжелым респираторным заболеваниям.
