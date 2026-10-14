Хирург развеял один миф, связанный с разрушением суставов

14 октября 2026, 23:04

Хирург Люкс: сустав разрушается не от физнагрузок, а от отсутствия движения

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Хирург-ортопед Говард Люкс в интервью опроверг распространенное мнение о том, что бег и физические нагрузки разрушают суставы. По словам специалиста, главной ошибкой людей, испытывающих боли в коленях, становится отказ от движения, пишет The Washington Post.





Врач пояснил, что сустав без движения лишается единственного источника питательных веществ — синовиальной жидкости. Информация приводится 14 октября.





«Когда вы делаете шаг, эта жидкость распространяется и через хрящ доставляет питательные вещества. Это же движение запускает клеточные процессы, которые побуждают хрящ вырабатывать новый коллаген для восстановления», — цитирует его издание.

«При этих заболеваниях в крови присутствуют молекулы воспаления. Они попадают в синовиальную жидкость, затем в хрящ и запускают там воспалительный процесс», — считает хирург.