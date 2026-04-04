Пьяная ссора в квартире на юго-западе Москвы закончилась 15 ударами ножа
В Москве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-западе города. Подробности приводит ГСУ СК РФ по Москве.
По информации следствия, в ночь на 4 апреля в квартире на улице Кадырова нетрезвый мужчина во время ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс знакомому не менее 15 колото-резаных ранений.
Потерпевший скончался на месте. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Зюзинский межрайонный следственный отдел СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте также: