В Магадане женщина выгнала на мороз босого 11-летнего ребенка
В Магадане сотрудники полиции изъяли двух детей у матери, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Гагарина, когда 11-летний мальчик выбежал из квартиры без обуви и попросил помощи у прохожих.
Женщина применяла жестокие методы воспитания, что стало причиной обращения к правоохранительным органам. В квартире находился также пятимесячный младенец. Полицейские быстро отреагировали и забрали детей из неблагоприятной обстановки.
Младшего ребенка поместили в городской Дом малютки, а старшего – в Дом ребенка. Полиция составила административный протокол на мать за неисполнение родительских обязанностей. Вопрос о дальнейшей судьбе детей будет решаться органами опеки и комиссией по делам несовершеннолетних.
