В баре на Жуковского посетитель лишился части уха после конфликта из-за шума
В баре на улице Жуковского 27-летний местный житель сделал замечание шумной компании и вступил в драку с 24-летним посетителем. Во время конфликта он откусил оппоненту часть уха. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Медики осмотрели пострадавшего и увезли его в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию части уха. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего.
Травматическая ампутация части уха — это тяжёлая травма, при которой происходит частичный отрыв ушной раковины из-за механического воздействия. Такие повреждения сопровождаются сильной болью, кровотечением и требуют срочной медицинской помощи, поскольку пострадавшему может понадобиться хирургическая обработка раны и последующее восстановление тканей.
Читайте также: