Умер трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

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В Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, участник трёх зимних Олимпиад Александр Ушаков. Ему было 76 лет.
Сообщение об этом появилось на сайте Союза биатлонистов России (СБР). Спортивные чиновники и коллеги-спортсмены выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Ушаков побеждал на чемпионатах мира в составе советской команды в эстафетных гонках 4Х7,5 километра в 1970, 1974 и 1977 годах. В том же 1977 году он стал серебряным призёром чемпионата мира в спринте. Советский биатлонист принимал участие в Олимпийских играх 1972, 1976 и 1980 годов. После окончания карьеры действующего спортсмена Ушаков много лет проработал старшим преподавателем кафедры физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.
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