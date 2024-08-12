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Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

Экс-президент Федерации фигурного катания России Писеев умер в возрасте 82 лет
12 августа 2024, 11:13
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Об этом говорится на сайте организации.
Уточняется, что Писеев умер после тяжелой болезни. В сообщении организации отмечается, что Писеев не представлял свою жизнь без фигурного катания. В Федерации выразили соболезнования родным, близким и коллегам экс-президента ФФККР.

Валентин Писеев возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. После он занимал должность гендиректора до 2014 года.



Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в толкании ядра легкоатлетка Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Причины смерти Зыбиной не разглашаются. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спорт
Омбудсмен Москалькова встретилась в Клину с беженцами из Курска
12 августа 2024, 10:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова навестила в Клину эвакуированных жителей Курского приграничья и выяснила, какая им нужна помощь.
Она приехала в оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» вместе с подмосковным омбудсменом Ириной Фаевской и главой городского округа Алёной Сокольской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В лагере размещены 130 курян. Они убегали, спасались, спешно вывозили из-под обстрелов детей. Самым маленьким – 10 месяцев, старшим – 17 лет. Сейчас похолодало, и у них даже нет с собой тёплых вещей. Но в перечне вопросов, которые нужно решить в первую очередь, этот – самый несложный», – уверена Сокольская.
Она добавила, что детям уже нужно готовится к школе. Более важный вопрос – воссоединение семей, так как эвакуировали только мам с детьми, и возможность трудоустройства в Клину. По словам Сокольской, нескольким семьям уже сейчас муниципалитет помогает воссоединиться и помочь найти работу в муниципальных структурах – городском хозяйстве, образовании и системе ЖКХ.

Москалькова также через звонки министру по чрезвычайным ситуациям России решала вопросы помощи семьям с прибытием в Подмосковье.
«Вся страна переживает за вас и хочет помочь. Я сегодня в Клину, чтобы попытаться решить на федеральном уровне насущные вопросы, которые требуют внимания высшего руководства страны», – сказала правозащитник.
Подмосковье первым среди российских регионов предоставило кров и помощь курянам. Московская область приняла 424 человека. Половину из них разместили в Клину в лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что Подмосковье примет ещё более 300 человек. 63 малыша из Дома ребёнка размещают в семейном центре «Преображение» в Егорьевске, 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом – в Подольской детской больнице. Ещё пять автобусов приехали в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступине – всего 196 мам с детьми.

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Депутат Хинштейн возмутился карьерным ростом судьи, отпустившего мигранта-рецидивиста
Хинштейн: судья Лясковский, отпустивший мигранта, продолжает строит карьеру
12 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Zolnierek

Самарский судья, отпустивший мигранта-рецидивиста, впоследствии напавшего на депутата Госдумы Михаила Матвеева, продолжает строить карьеру на своей должности. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Отмечается, что мировой судья судебного участка №15 Кировского района Самары Сергей Лясковский заявился на конкурс в Высшую квалифколлегию судей России в надежде получить должность федерального судьи Самарского гарнизонного военного суда.

При этом уточняется, что ранее этот пост занимаю тесть Лясковского Алексей Жарков, который сейчас является исполняющим обязанности председателя шестого кассационного суда и ближайшим соратником лишённого судейских полномочий Александра Ефанова.

Хинштейн напомнил, что в ноябре 2022 года Лясковский прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении мигранта Бохирова, обвиняемого в краже. Уточняется, что это уже повторное привлечение иностранца к уголовной ответственности. После снятия дела с рассмотрения Бохиров вместе с сообщниками напал на депутата Матвеева, после чего уже окончательно был арестован.

В заключение депутат подчеркнул, что направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России обращение о недопустимости назначения Лясковского федеральным судьёй.

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В лесах Ступина и Серпухова убрали около 100 нелегальных рекламных объявлений
12 августа 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Почти 100 нелегально размещённых рекламных объявлений демонтировали в лесах, расположенных на территории городских округов Ступино и Серпухов, с начала текущего года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С начала года лесничие ликвидировали 97 несанкционированных рекламных баннеров, размещенных на деревьях. Чаще всего такие баннеры встречаются вдоль федеральных трасс и дорожных развязок, а также рядом с населёнными пунктами», — отмечается в сообщении.
Работа по ликвидации таких баннеров проводится регулярно.

В региональном Комлесхозе отметили, что вывески, прикреплённые проволокой или гвоздями к живым деревьям, наносят им непоправимый вред — приводят к усыханию и гибели. Штраф за это нарушение составляет до 300 тысяч рублей.

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Активисты Движения первых из Павловского Посада посетили предприятие «ЭКОлаб»
12 августа 2024, 10:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Предприятие по производству лекарств и наборов для различных медицинских тестов «ЭКОлаб», расположенное в Электрогорске, посетили с профориентационной экскурсией члены Движения первых из Павлово-Посадского городского округа, мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Первые в профессии», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Своими впечатлениями от экскурсии поделились её участники.

«Нас очень тепло встретили, рассказали о производстве, познакомили со своими «подопечными». Это отличная практика и возможность получения новых знаний», — сказали ребята.
Отмечается, что предприятие «ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции, которая поставляется в разные регионы России, а также за пределы нашей страны.

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#дети
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В Дубне ремонтируют школы и детсады перед новым учебным годом
12 августа 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ремонтные работы проводятся сразу в нескольких образовательных учреждениях подмосковной Дубны, они должны завершиться до начала учебного года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В частности, капитальный ремонт ведётся в центре дополнительного образования «Дружба» и здании школы №1, которая является старейшей в городе. Оба учебных заведения находятся на Левом берегу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Кроме того, в ряде образовательных учреждений ведётся локальные ремонтные работы. Например, в детском саду «Теремок» отремонтировали групповое помещение, раздевалку, буфет, спальню и санузел для детей младшего школьного возраста. В детсаду «Тополёк» завершается ремонт санузлов. А в гимназии №8 заменили двери, отремонтировали помещения, прилегающие к спортзалу, и обновили санузлы.

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#максим тихомиров
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Построенный для переселенцев дом в Ликино-Дулёве поставили на кадастр
12 августа 2024, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На кадастровый учёт поставили дом с 47 квартирами для переселенцев из ветхого жилья, он расположен в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, условия проживания улучшатся для 124 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Ранее дом, куда переедут 124 переселенца из аварийного жилья, был введён в эксплуатацию. Ключи от квартир новосёлам планируют передать до конца сентября. Адрес новостройки: Ликино-Дулёво, улица Октябрьская, дом №44А», — отмечается в сообщении.
После передачи ключей новосёлы смогут оформить право собственности на свои квартиры, зарегистрироваться, записать детей в детсады и школы и прикрепиться к поликлинике.

Вход в дом утроен по принципу безбарьерной среды. В вестибюле организована колясочная. А рядом с домом — парковка и зоны для активного и тихого отдыха.

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Появились новые подробности удара боевиков ВСУ по Запорожской АЭС
Градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри
12 августа 2024, 08:50

Фото: iStock/vlastas

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что градирня ЗАЭС после ударов БПЛА Вооруженных сил Украины выгорела изнутри. Об этом информирует РИА Новости.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — рассказала Яшина.

Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Ранее руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован.

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Россиян начали обманывать через «Госуслуги» и «Госключ»
Мошенники начали использовать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
12 августа 2024, 07:50

Фото: iStock/JuYochi

Аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». Об этом информирует газета «Известия».
В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы.

Схема обмана состоит из нескольких этапов. Сначала они получают доступ к личному кабинету человека на сайте «Госуслуги». После этого загружают туда фальшивую доверенность, которая якобы даёт им право распоряжаться всеми банковскими счетами жертвы. Потом человеку приходит сообщение, что нужно подписать какой-то документ.

Затем жертве звонит человек, который представляется сотрудником органов, а после говорит, что все банковские счета были скомпрометированы, необходимо срочно подписать доверенность, чтобы защитить деньги. Испуганная жертва спешит сделать то, что ей рекомендует этот «сотрудник органов».

Потом ему снова звонит сотрудник, но уже «настоящий», и заявляет, что человек стал жертвой аферистов, которые после подписания доверенности получили доступ ко всем его счетам, поэтому средства с них нужно срочно перевести на безопасный счет.

Координатор платформы Евгения Лазарева рассказала, что люди в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, что увеличивает риск того, что аферисты добьются своей цели.

Она подчеркнула, что информация о данной мошеннической схеме была получена от людей, которых не удалось обмануть. В настоящее время мошенники активно проверяют новый метод на пенсионерах и людях среднего возраста, сказала Лазарева.

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#жертвы
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ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии
«‎Известия»: УФСИН Мордовии проверит информацию о якобы «‎банкете» в колонии
12 августа 2024, 07:09

Фото: iStock/OlFedv

Лидеры этнических группировок и наркоторговцы организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. УФСИН РФ проведет проверку информации об этом, пишут «‎Известия».
Ранее издание опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен банкет. Около сорока человек собрались в одном помещении за столом, где были шашлыки, фрукты, пицца и напитки. Торжество проходило 20 июля. Один из сотрудников уголовно-исполнительной системы праздновал свой день рождения.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», — отмечается в материале.

Пресс-служба также рассказала газете, что заключенные могут заказывать и покупать готовую еду в магазине при учреждении. Это делается за счет денег, заработанных на производстве или переведенных на их личные счета родственниками.

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