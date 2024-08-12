Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

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Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Об этом говорится на сайте организации.
Уточняется, что Писеев умер после тяжелой болезни. В сообщении организации отмечается, что Писеев не представлял свою жизнь без фигурного катания. В Федерации выразили соболезнования родным, близким и коллегам экс-президента ФФККР.
Валентин Писеев возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. После он занимал должность гендиректора до 2014 года.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в толкании ядра легкоатлетка Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Причины смерти Зыбиной не разглашаются. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Валентин Писеев возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. После он занимал должность гендиректора до 2014 года.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в толкании ядра легкоатлетка Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Причины смерти Зыбиной не разглашаются. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова