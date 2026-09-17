Роспотребнадзор запустил заключительный трек «Диктанта здоровья»
Стартовал финальный трек всероссийского специального проекта «Диктант здоровья 2026». Он продлится до 6 октября, сообщили в пресс-службе.
Мероприятие запустил Роспотребнадзор. Тема заключительного этапа – «Используем гаджеты рационально».
«Участники диктанта узнают, как защитить глаза от негативного воздействия экранов, что такое «правило 20-20-20», какое минимальное расстояние должно быть от глаз до монитора, почему при длительной работе за ноутбуком нужна дополнительная клавиатура, что такое «текстовая шея» и как её избежать», – рассказали в ведомстве.Таже они получат ответы на вопросы, какое экранное время оптимально для детей и взрослых, как распознать цифровую зависимость и «фантомную вибрацию», как гаджеты влияют на сон, пищеварение и умственную работоспособность.
Диктант содержит 20 вопросов, на каждый – четыре варианта ответа. Возраст участников – от семи лет.
Принять участие в диктанте можно онлайн на портале акции или через MAX-бот. Доступен и очный формат проведения в образовательных организациях и организованных коллективах. Каждый участник получит именной электронный сертификат, сможет ознакомиться с разбором ошибок и экспертными пояснениями.
За два предыдущих трека – «Здоровая улыбка и чистые руки» и «Движение – жизнь. Питаемся правильно» – в акции приняли участие более 2,7 млн человек из 89 регионов страны.