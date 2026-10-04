Руза присоединилась к «Спортивному диктанту»

04 октября 2026, 15:19

Фото: Екатерина Шкаблёва

В Рузе состоялся «Спортивный диктант — 2026». Акция посвящена повышению спортивной грамотности, интереса к физкультуре и здоровому образу жизни.







Инициативу проведения диктанта выдвинула трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва. Её предложение нашло поддержку у министра спорта России и председателя Олимпийского комитета Михаила Дегтярёва.



Более 1400 площадок по всей стране и за её пределами стали местом проведения акции. В этом году к диктанту присоединились участники из Казахстана, Китая, Монголии, Турции, Таджикистана, Туркменистана и Армении. Это сделало мероприятие международным.



На многих площадках авторами вопросов выступили олимпийские чемпионы и победители крупных соревнований. В Рузе почётным гостем стала Александра Пацкевич — трёхкратная олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2020 годов, 13-кратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Она пожелала участникам удачи.



Формат диктанта представляет собой часовой видеофильм, включающий 25 вопросов. Для каждого вопроса предлагается четыре варианта ответа, а участникам даётся 30 секунд на раздумья. После этого на экране отображается правильный ответ. Участники фиксируют свой выбор в бланке.



Основной целью акции является участие, а не оценка. По завершении каждый участник получает электронный сертификат.



Таким образом, Руза сегодня не просто участвовала в диктанте. Вместе со всей страной и шестью другими государствами она проверяла свои знания о спорте, что способствует укреплению единства.