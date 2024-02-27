В ВСУ подтвердили отход войск их двух сёл под Авдеевкой

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Украинские войска отошли из сёл Северное и Степаново на Авдеевской направлении, об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.
«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — прокомментировал ситуацию Лиховой.
Напомним, ранее об освобождении Северного сообщили в российском министерстве обороны. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что российской армии удалось более выгодные рубежи и позиции на этом направлении.
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Евгения Парфентьева