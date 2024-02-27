Российские войска освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении

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Российская армия освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции», — сообщило российское оборонное ведомство в своём Telegram-канале.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.
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Евгения Парфентьева