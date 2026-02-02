«Кот в мешке»: в РФ оценили планы по привлечению в страну мигрантов из Афганистана
Политолог Серенко: Под видом афганцев в Россию может приехать кто угодно
Вместо трудовых мигрантов из Афганистана в Россию могут приехать талибы или боевики, воевавшие в Сирии. Об этом рассказал ведущий российский специалист по Афганистану, политолог Андрей Серенко.
Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана. По словам Серенко, афганцы очень трудолюбивые, честные, деликатные и порядочные люди.
«Проблема в том, что сегодня паспорт гражданина Афганистана получили самые разные люди, в том числе и те, кто этническими афганцами не является. Режим в Кабуле далек от цивилизованного, и там доминирует определенная религиозно-политическая группа — талибы, которые формируют своеобразную касту, контролирующую все процессы, включая перемещение граждан», — пояснил эксперт в разговоре с argumenti.ru.
По его словам, есть риски того, что в России под видом афганцев могут оказаться талибы или боевики, воевавшие в Сирии. Под видом трудовых мигрантов может приехать кто угодно, подчеркнул Серенко.
Он выразил мнение, что на сегодняшний день в России нет необходимых возможностей для полноценной проверки приезжающих из Афганистана. Так, по его словам, необходимо выработать жесткие критерии отбора, чтобы не получить вместо рабочих рук «кота в мешке».
Серенко также добавил, что российским женщинам не нужно бояться обычных трудовых мигрантов из афганской среды, поскольку для них мать или жена — это смысл жизни.