«Кот в мешке»: в РФ оценили планы по привлечению в страну мигрантов из Афганистана

02 февраля 2026, 17:36

Политолог Серенко: Под видом афганцев в Россию может приехать кто угодно

Фото: iStock/Jonathan Wilson

Вместо трудовых мигрантов из Афганистана в Россию могут приехать талибы или боевики, воевавшие в Сирии. Об этом рассказал ведущий российский специалист по Афганистану, политолог Андрей Серенко.





Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана. По словам Серенко, афганцы очень трудолюбивые, честные, деликатные и порядочные люди.





«Проблема в том, что сегодня паспорт гражданина Афганистана получили самые разные люди, в том числе и те, кто этническими афганцами не является. Режим в Кабуле далек от цивилизованного, и там доминирует определенная религиозно-политическая группа — талибы, которые формируют своеобразную касту, контролирующую все процессы, включая перемещение граждан», — пояснил эксперт в разговоре с argumenti.ru.