В ВУЗах РУДН и РГУ им. Косыгина объявили карантин из-за случаев кори

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В двух крупных столичных университетах объявили карантин из-за случаев заболевания корью, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, на карантин закрыли Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российский Государственный Университет имени А. Н. Косыгина.
В ВУЗах выявили случаи заболевания корью, при этом, как оказалось у большинства преподавателей и студентов этих учебных учреждений нет прививки от этого заболевания.
Отмечается, что сейчас в университетах ещё длятся зимние каникулы, однако, они должны были завершиться на днях. В настоящий момент запланировано, что учёба в дистанционном формате продлится до 8 февраля.
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В ВУЗах выявили случаи заболевания корью, при этом, как оказалось у большинства преподавателей и студентов этих учебных учреждений нет прививки от этого заболевания.
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Евгения Парфентьева