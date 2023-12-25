Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Москвичка обвинила врачей в заражении COVID-19 и напала на них

Москвичка обвинила врачей в заражении COVID-19 и напала на них

Москвичка обвинила врачей поликлиники в заражении COVID-19 и устроила драку
25 декабря 2023, 13:07
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Жительница Москвы обвинила врачей поликлиники №70 в заражении COVID-19 и устроила драку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что перед тем, как заболеть 40-летняя женщина приходила в поликлинику за инсулином. У медика, которая ее обслуживала, якобы был потный лоб и насморк, из-за чего «пострадавшая» решила, что заразилась в больнице.

Примечательно, что до этого ее мать перенесла коронавирус в тяжелой форме. После завершения карантина москвичка вернулась в медицинское учреждения и потребовала у фельдшера предоставить тест на ковид. Когда та отказалась, женщина начала скандалить.


Завязалась драка, из-за которой врачам пришлось закрыться в одном из кабинетов и вызвать сотрудников полиции, пока заведующая больницей пыталась успокоить бунтарку. В результате женщину задержали, в отделении она провела 6 часов. У пострадавшей врача-терапевта диагностировали черепно-мозговую травму. Правоохранительные органы проводят проверку.

Читайте также:

Россиянка получила септический шок и скончалась по вине лжеврача-иностранца

В Подмосковье на берегу Москвы-реки обнаружен гранатомет с боеприпасом

Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
#тест
#драка
#женщина
#мать
#коронавирус
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством
Милей с битой в руках поздравил аргентинцев и пожелал не стать коммунистами
25 декабря 2023, 13:19

Фото: istock / HStocks

Президент Аргентины Хавьер Милей на странице в социальной сети X опубликовал фото с битой и рождественским поздравлением. Он пожелал аргентинцам не стать коммунистами.

«Счастливых праздников и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал президент.
Комментаторы сравнили главу государства с героем из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», и попросили обнять его «сумасшедшую собаку».

Хавьер Милей принял присягу и вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Новый глава государства планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу страны. Сейчас государство находится в затяжном экономическом кризисе, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.

До этого Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам

Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев
#собаки
#доллар
#президент
#китай
#фото
#сми
#центробанк
#аргентина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина получил 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве 34-летней давности
Мужчине дали 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве в 1989 году
25 декабря 2023, 13:12

Фото: iStock/Elena Horrmann

Преображенский районный суд столицы приговорил 57-летнего мужчину, который убил в Москве двух девушек из Эстонии еще в 1989 году к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Согласно материалам дела, в марте 1989 года в лесу Лосиного острова были найдены тела двух 17-летних девушек. Тогда следствие установило, что они приехали в российскую столицу 29 марта и почти сразу были убиты. Тогда установить личности убийц не удалось. Однако спустя почти 35 лет в рамках дополнительного расследования на одежде убитых были обнаружены ДНК двух мужчин. Так удалось выйти на одного из предполагаемых убийц. Им оказался уже ранее судимый Дмитрий Захаров.

Подозреваемый на допросе рассказал, что он и его двое друзей познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы. Они предложили им продолжить знакомство в ресторане. Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. Тогда, по словам Захарова, девушки сами начали к ним проявлять интерес, а после начали кричать об изнасиловании. Тогда мужчина вышел из машины и задушил одну из них

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

При этом двое других фигурантов дела избежали наказания, так как оба уже умерли.

Читайте также:

Убивший двух девушек в Москве мужчина раскрыл подробности расправы

«Затолкал в багажник»: В Подмосковье вторые сутки ищут похищенную пенсионерку

В Подмосковье мужчина убил мать и сразу же сознался в содеянном
#гостиницы
#наказание
#следствие
#мужчина
#машины
#захарова
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина с дочерью сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача
В Красноярске мать и дочь сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача
25 декабря 2023, 12:55

Фото: istock / Nikolay Tsuguliev

В Красноярске в комнате в общежитии из-за пьяного соседа-циркача сгорели мать и дочь. Об этом информирует телеграм-канал Kras Mash.

По информации издания, россиянин на допросе рассказал, что выпил коньяка и уснул. Когда он почувствовал запах дыма, то выбежал на улицу.

В тот момент в соседней помещении находились 30-летняя женщина и ее 7-летняя дочь. Врачам не удалось спасти их. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, циркач жил в общежитии вместе с обезьяной.

Мужчина написал явку с повинной. Его задержали.

До этого сообщалось, что в новогоднем отделе магазина «Леруа Мерлен» на юге Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД

«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии


#женщина
#мать
#мужчина
#сотрудники
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать в Петергофе отошла в ванную и нашла четырехмесячную дочь мертвой
В Ленобласти умерла рожденная в домашних условиях пятимесячная девочка
25 декабря 2023, 12:29

Фото: istock / globalmoments

В Петергофе пятимесячная девочка скончалась в квартире Петродворцового района. Об этом информирует «Фонтанка».

По данным издания, 32-летняя мать отошла в ванную, а после возвращения обнаружила малышку без чувств. Мать рассказала, что отошла в другую комнату, но услышала плач. Мать взяла ребенка на руки, но девочка потеряла сознание. Женщина вызвала скорую. Прибывшие в квартиру медики в течение получаса пытались спасти девочку, но она скончалась.

Выяснилось, что петербурженка родила дочь дома. У девочки были проблемы с сердцем и шел медленный набор веса. Девочку планировалось госпитализировать, но в больнице якобы мать с ребенком отправили домой, так как с проблемой можно разобраться в домашних условиях. Следующее поселение медучреждениям был назначен после Нового года.

Сейчас ситуацию расследуют правоохранители.

Читайте также:

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД

«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии


#женщина
#мать
#медики
#дома
#девочка
#смерть
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка получила септический шок и скончалась по вине лжеврача-иностранца
В Чите женщина скончалась после укола иностранца, выдававшего себя за врача
25 декабря 2023, 12:02

Фото: istock / Alernon77

В Чите скончалась женщина после укола иностранца, который выдавал себя за врача. Об этом информирует Следственный комитет Забайкальского края в телеграм-канале.

«По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног», — сказано в сообщении.
По информации СК, мужчина сделал укол 52-летней россиянке в июле этого года, но спустя 2 дня она умерла в больнице от септического шока.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас разыскиваются другие «врачи»-иностранцы, которые могли навредить.

До этого сообщалось, что в Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД

«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии


#врачи
#следственный комитет
#уголовное иностранцы
#услуги
#мужчина
#ск
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом
Серийный убийца в Москве убивал проституток из-за мужской несостоятельности
25 декабря 2023, 11:50

Фото: iStock/tiero

Серийный убийца Алексей Варакин убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом. Подробности допроса маньяка опубликовал Shot.
Согласно сообщению, каждый несостоявшийся половой акт выводил мужчину из себя. Его первой жертвой стала 40-летняя проститутка из Орловской области. Мужчина вызвал ее в гостиницу «Вечный зов» в Измайлово. Он пояснил, что женщина употребила наркотики и не захотела заниматься с ним сексом. Тогда он отрезал ей голову и сбежал.

После этого он решил воспользоваться услугами уже другой девушки, чтобы снять стресс. Однако вышла осечка. По словам убийцы, 25-летняя девушка начала смеяться над ним, и он напал на нее с ножом. Она смогла выхватить нож и ранить обидчика. Когда он выбежал из комнаты, пострадавшая успела позвонить подруге. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Однако, по их прибытии маньяк уже добивал свою жертву ножом.

При этом уточняется, что в 2010 году он также убил двух проституток, после чего был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Читайте также:

В Москве обнаружили 25-летнюю мёртвую девушку в московской квартире

«Без штанов и без глаз»: кто изуродовал мёртвую москвичку и ее связь с шоу «Пацанки»

Мать челябинского маньяка из Смолино отправили на психиатрическую экспертизу
#наркотики
#нож
#женщина
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#маньяк
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье пострадал водитель
25 декабря 2023, 11:09

Фото: Фотобанк МО

На трассе М-11 в Подмосковье произошла авария с участием пяти автомобилей. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
ДТП произошло в воскресенье вечером на 22-м км автодороги М-11. По предварительным данным, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них повредил три припаркованных машины. Один из водителей был госпитализирован», – уточнили ТАСС в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Убивший двух девушек в Москве мужчина раскрыл подробности расправы

Российского депутата заподозрили в причастности к убийству 17-летней давности

В США сообщили о стрельбе в ТЦ в канун Рождества
#дтп
#авария
#подмосковье
#московская область
#мвд московской области
#госавтоинспекция
#трасса м11
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убивший двух девушек в Москве мужчина раскрыл подробности расправы
Задержанный рассказал, как зарезал двух женщин в Москве и одна из них дала отпор
25 декабря 2023, 10:28

Фото: istock / tanawit sabprasan

Мужчина задержанный за убийство в Москве, рассказал, как совершил убийство двух женщин и как одна из них дала мужчине отпор, ранив его. ОБ этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.
На выходных был задержан 37-летний мужчина, который ночью 23 декабря в ходе ссоры зарезал 25-летнюю девушку в квартире дома на Мукомольном проезде. После этого, по предварительным данным СК, ранил себя ножом. Мужчину госпитализировали, возбудили уголовное дело об убийстве. Позже мужчина признался, что совершил еще одну расправу.

Задержанный рассказал, что 22 декабря встретился с женщиной, с которой недавно познакомился. В гостинице они начали ругаться, после чего он нанес девушке несколько ножевых ударов. Осознав, что она мертва, он завернул тело в одеяла и поехал к другой своей знакомой в квартиру на Мукомольный проезд.

Между ними также вспыхнул конфликт, в ходе которого убийца ранил вторую жертву. Он пояснил, что она сопротивлялась и ранила его, а сам себя он не травмировал.

В скором времени суд рассмотрит вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

Читайте также:

В Пскове трое школьников закидали Вечный огонь снегом — МВД

«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии

#суд
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#мужчина
#ск
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина пожара в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга
SHOT: Возгорание гирлянды стало причиной пожара в питерском «Леруа Мерлен»
25 декабря 2023, 10:24

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание гирлянды в отделе товаров для сада стало причиной пожара в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказала одна из сотрудниц гипермаркета.
По словам женщины, загорелась одна из гирлянд, находящихся под потолком. По этой причине оперативно справиться с огнём самостоятельно было невозможно.

Напомним, сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Пожар произошел на проспекте Буденного.

Возгорание началось примерно в 9 часов мск. Всех посетителей и работников гипермаркета эвакуировали из здания.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

Читайте также:

Сильный пожар произошел в магазине «Леруа Мерлен» на юге Петербурга

Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

Сын экс-сенатора рассказал об отношениях с порнозвездой Катей Самбукой
#мчс
#пожар
#женщины
#возгорание
#сотрудники
#санкт-петербург
#магазин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф