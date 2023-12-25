Москвичка обвинила врачей в заражении COVID-19 и напала на них

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Жительница Москвы обвинила врачей поликлиники №70 в заражении COVID-19 и устроила драку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что перед тем, как заболеть 40-летняя женщина приходила в поликлинику за инсулином. У медика, которая ее обслуживала, якобы был потный лоб и насморк, из-за чего «пострадавшая» решила, что заразилась в больнице.
Примечательно, что до этого ее мать перенесла коронавирус в тяжелой форме. После завершения карантина москвичка вернулась в медицинское учреждения и потребовала у фельдшера предоставить тест на ковид. Когда та отказалась, женщина начала скандалить.
Завязалась драка, из-за которой врачам пришлось закрыться в одном из кабинетов и вызвать сотрудников полиции, пока заведующая больницей пыталась успокоить бунтарку. В результате женщину задержали, в отделении она провела 6 часов. У пострадавшей врача-терапевта диагностировали черепно-мозговую травму. Правоохранительные органы проводят проверку.
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Примечательно, что до этого ее мать перенесла коронавирус в тяжелой форме. После завершения карантина москвичка вернулась в медицинское учреждения и потребовала у фельдшера предоставить тест на ковид. Когда та отказалась, женщина начала скандалить.
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Екатерина Коршунова