В WhatsApp* для Windows нашли опасную уязвимость

Фото: istockphoto/gutaper
Серьезную уязвимость, позволяющую злоумышленникам отправлять вирусы, обнаружили в версии мессенджера WhatsApp* для Windows. Как уточнили в МВД России, мошенники могут отправлять юзерам вредоносное ПО под видом безопасных файлов.
«Компания Meta* предупредила о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp* для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы», — пояснили в МВД.
В ведомстве добавили, что аферисты могут посылать картинки или документы, при открытии которых происходит незаметный запуск вируса. Полицейские порекомендовали пользователям обновить мессенджер до версии 2.2450.6, не открывать файлы от незнакомцев и автоматически обновлять приложение.
Читайте также:
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру
Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под видом записи на диспансеризацию
Юрист назвала порядок действий при взломе Госуслуг
*Принадлежит Meta*, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
Никита Кротов