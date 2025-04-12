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Юрист назвала порядок действий при взломе Госуслуг

Юрист Гоанова: при взломе Госуслуг нужно сменить пароль и идти в банк
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

При взломе личного кабинета на Госуслугах следует сразу сменить пароль от сервиса, связаться с техподдержкой портала, а после идти в банк и полицию. Об этом заявила юриста Наталья Оганова. По ее словам, чем быстрее в организациях будет зафиксирован факт взлома, тем быстрее будут приостановлены все операции злоумышленников.
«Сейчас на Госуслугах появились опции, которые дают возможность поставить самозапрет на получение кредитов и совершение сделок с недвижимостью без вашего присутствия. Установите эти запреты. Это, как минимум, усложнит работу мошенникам, и, возможно, вы им станете не интересны», — напомнила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время участились случаи мошенничества, связанные с использованием образовательных платформ и сервисов, когда аферисты выдают себя за учителей или руководство школы или университета. В разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, как уберечь себя и детей от подобного обмана. По его словам, главное — никогда не сообщать код из смс и персональные данные. Также важно всегда проверять номера, когда звонок вызывает подозрения ​— можно найти ​телефон школы на ее официальном сайте и позвонить туда.
«Учить детей цифровой гигиене — объясните, что нельзя делиться личными данными, даже если звонящий представляется учителем. Включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» и образовательных платформах. При взломе аккаунта немедленно обратиться в МФЦ для восстановления доступа и сменить пароли», — советует эксперт.
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Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты
12 апреля 2025, 21:09

Фото: istockphoto/jacoblund

Каждый четвертый россиянин возвращался на прежнее место работы ради получения повышенной зарплаты. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом большинство респондентов (69%) заявили, что никогда не возобновляли трудовых отношений с предыдущим работодателем.
«Более высокая зарплата — главный мотиватор для возвращения к прежнему работодателю, ее отметили 52% опрошенных. Чуть меньше (51%) ценят комфортную работу с руководителем. Удобное расположение офиса или предприятия — важный фактор для 41% опрошенных. Новые выгодные условия работы привлекают 36% респондентов. Столько же (36%) ценят комфортный график работы», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.
Вместе с тем директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян рассказала, как нейросети могут помочь в поиске работы. В беседе с RT она поделилась, что ИИ может поспособствовать в составлении резюме — главное не доверять ему написание с нуля, а отдать уже готовое в доработку. По ее словам, также нейросеть может помочь с оформлением текста и проверить структуру, ошибки, опечатки, придать более формальный вид.
«Кроме качественно оформленного резюме, повысить заметность помогают сопроводительные письма: они дополнительно мотивируют рекрутера ознакомиться с вашим откликом и оценить, подходите ли вы по ключевым параметрам. Собрать небольшое сообщение с ключевой информацией можно попросить нейросеть», — отметила эксперт.
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«Изолировать интернет как в Китае»: кинокритик назвал единственный способ борьбы с YouTube
Критик Шнейдеров: лучшим способом борьбы с YouTube является изоляция интернета
12 апреля 2025, 20:53

Фото: iStock/Alexander Sikov

Единственным эффективным способом борьбы с YouTube, который позволит оградить детей от его просмотра, является изоляция интернета по примеру Китая. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя предложение главреда RT Маргариты Симонян полностью запретить видеохостинг.
«Единственный способ — это изолировать интернет, как это сделали в Китае, то есть установить тотальный запрет. Но такая мера отгородит Россию от всего мира. Нужно ли это?» — спросил эксперт в беседе с «Татар-информом».
Он напомнил, что в Австралии пытались в целом запретить соцсети для всех детей младше 14 лет, однако инициатива обернулась крахом. Специальная блокирующая программа, по его словам, была за 10 минут взломана 14-летним мальчиком.

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Автоэксперт оценил шансы российского автопрома обогнать западный
Автоэксперт Баканов: российский автопром не уступает в надежности западному
12 апреля 2025, 20:52

Фото: iStock/Fahroni

Российский автопром не уступает в надежности западному или китайскому. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что российский и белорусский автопром может обогнать по качеству немецкие «мерседесы» через три-четыре года. Баканов считает, что в теории РФ и РБ могут войти в тройку европейских стран по объемам выпуска машин.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что для достижения такой цели России и Белоруссии может не хватить покупательной способности населения, потому догнать «Мерседес» по объемам производства вряд ли получится.
«Мерседес» уже не ассоциируется с надежностью. Да, там применены высокие технологии и мощные моторы, но срок службы у этой машины может оказаться меньше, чем у «Лады». То есть за 200 тыс. км отечественное авто принесет гораздо меньше проблем, чем немецкое. И если рассматривать качество сборки с этой позиции, то отчасти какая-то доля правды в словах Александра Григорьевича есть», — пояснил автоэксперт.
Однако в плане технологий и совершенства моделей, подчеркнул Баканов, российскому и белорусскому автопрому очень далеко до немецкого.

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#машины
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Горнолыжный курорт Шерегеша досрочно закрылся из-за аномального потепления
12 апреля 2025, 20:44

Фото: iStock/vovashevchuk

Горнолыжный курорт Шерегеша объявил о досрочном завершении сезона из-за аномального весеннего потепления. Об этом сообщила дирекция курорта.
Воскресенье, 13 апреля, станет последним днем работы подъемников.
«Эта весна оказалась слишком непредсказуема: обильный снег дал нам надежду на долгий сезон, но следующее за ним яркое солнце и высокая плюсовая температура сделали так, что наши планы буквально «растаяли» на глазах», — приводит «Сiбдепо» сообщение Шерегеша.
Отмечается, что снежный покров, как по количеству, так и по качеству, не соответствует нормам безопасности.

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В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с домофонами
Депутат Немкин: мошенники узнают смс-код под видом замены комбинации домофона
12 апреля 2025, 20:42

Фото: iStock/Diy13

Мошенники начали использовать новую схему обмана, согласно которой они представляются сотрудниками управляющей компании и под предлогом замены комбинации домофона выманивают код из смс-сообщения. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, на самом деле подобные процедуры согласовываются предварительно и сообщаются через объявления на подъездах.
«Все ключевые действия, связанные с доступом к подъезду, обычно производятся централизованно, без необходимости участия каждого жильца. Если информация о замене кода домофона поступила неожиданно, без каких-либо уведомлений или подтверждений от проверенных источников, — это повод насторожиться», — поделился парламентарий в беседе с RT.
В то же время в МВД РФ сообщили, что мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают купить страховой полис ОСАГО. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на РИА Новости, аферисты пользуются доменами, в которых указано слово «osago» или просто копируют их у известных страховых компаний. Основная задача злоумышленников — получить данные банковской карты своей жертвы.
«Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты», — говорится в материале.
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