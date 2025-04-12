Юрист назвала порядок действий при взломе Госуслуг

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При взломе личного кабинета на Госуслугах следует сразу сменить пароль от сервиса, связаться с техподдержкой портала, а после идти в банк и полицию. Об этом заявила юриста Наталья Оганова. По ее словам, чем быстрее в организациях будет зафиксирован факт взлома, тем быстрее будут приостановлены все операции злоумышленников.
«Сейчас на Госуслугах появились опции, которые дают возможность поставить самозапрет на получение кредитов и совершение сделок с недвижимостью без вашего присутствия. Установите эти запреты. Это, как минимум, усложнит работу мошенникам, и, возможно, вы им станете не интересны», — напомнила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время участились случаи мошенничества, связанные с использованием образовательных платформ и сервисов, когда аферисты выдают себя за учителей или руководство школы или университета. В разговоре с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, как уберечь себя и детей от подобного обмана. По его словам, главное — никогда не сообщать код из смс и персональные данные. Также важно всегда проверять номера, когда звонок вызывает подозрения — можно найти телефон школы на ее официальном сайте и позвонить туда.
«Учить детей цифровой гигиене — объясните, что нельзя делиться личными данными, даже если звонящий представляется учителем. Включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» и образовательных платформах. При взломе аккаунта немедленно обратиться в МФЦ для восстановления доступа и сменить пароли», — советует эксперт.Читайте также:
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