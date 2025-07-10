Мошенники крадут данные и деньги россиян, обещая легкий заработок на Wildberries

10 июля 2025, 07:14

Фото: iStock/JuYochi

В последнее время в России участились случаи мошенничества, связанного с популярным маркетплейсом Wildberries. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям «легкий заработок» на платформе. Однако на деле такие схемы приводят к потере денег и персональных данных, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries Russ. Об этом пишет РИА Новости.