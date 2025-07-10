Мошенники крадут данные и деньги россиян, обещая легкий заработок на Wildberries
В последнее время в России участились случаи мошенничества, связанного с популярным маркетплейсом Wildberries. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям «легкий заработок» на платформе. Однако на деле такие схемы приводят к потере денег и персональных данных, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries Russ. Об этом пишет РИА Новости.
Команда безопасности компании предупреждает, что мошенники могут использовать имена известных медийных персон для повышения доверия. Основные признаки мошенничества включают подозрительно выгодные условия работы, ссылки на сторонние ресурсы и требования внести деньги или предоставить коды доступа. Также стоит остерегаться общения вне официальных каналов Wildberries.
Wildberries Russ настоятельно рекомендует пользователям быть бдительными и проверять информацию только на официальных ресурсах. Любой дополнительный заработок, предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах, является риском мошенничества. Пользователям советуют не вводить личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и внимательно относиться к предложениям о заработке.
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