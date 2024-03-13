«В ядерной войне нельзя победить»: МИД Китая отреагировал на заявления Путина

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал в ходе брифинга слова Владимира Путина об основаниях возможного использования Россией ядерного оружия, сообщает РИА Новости.
Дипломат сообщил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности. Он также напомнил, что в январе 2022 года пять ядерных держав выступили с заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны, и Россия придерживалась таких же принципов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия применит ядерное оружие только в самом крайнем случае, если что-то будет угрожать ее существованию. Таким образом, применение ядерного оружия он обусловил исключительно защитой собственных территорий. Подразумеваются ли под этим вновь присоединенные территории и повлияет ли на решение Кремля военное вмешательство Вооруженных сил Украины на них, Песков не уточнил.
Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям и подчеркнул, что у РФ есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть использовано только в случае прямой угрозы существованию государства.
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«В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации», — подчеркнул Ван Вэньбинь в беседе с журналистами.
Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям и подчеркнул, что у РФ есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть использовано только в случае прямой угрозы существованию государства.
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Мария Федоровцева