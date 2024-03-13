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Президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «золотой миллиард» на Западе на протяжении столетий паразитировал на других народах, эксплуатируя страны Африки, Азии и Латинской Америки. Однако теперь эти времена безвозвратно уходят в прошлое, отметил российский лидер.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости президент отметил, что западные государства всеми силами пытаются и сейчас сохранить несправедливое мироустройство, однако их попытки обречены на провал.
Российский президент не раз подчёркивал, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит откровенно расистский и неоколониальный характер. Запад боится, что многие страны предпочтут жить по новым правилам, и эти опасения оправданы. Развивающиеся страны, государства Глобального Юга желают идти по собственному пути, а не следовать навязанным доктринам западных элит, заключил Путин.
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«Они привыкли веками набивать брюхо человеческой плотью, а свои карманы — деньгами. Однако им пора понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал Владимир Путин.
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Александр Бойцов