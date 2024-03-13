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Что изменится в жизни россиян и когда будет ядерная война: главные заявления Путина

Путин дал интервью Дмитрию Киселеву: главные заявления об СВО, ядерном оружии и НДФЛ
13 марта 2024, 13:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям, оценил возможность проведения переговоров с Украиной, и рассказал об обстановке в зоне СВО. О том, какие еще важные заявления сделал глава государства и стоит ли ожидать повышение налогов, читайте в материале «Радио 1».

Путин сообщил о готовности ядерного оружия


Владимир Путин сообщил, что у России есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть применено только в том случае, когда существует угроза существованию государства. Он также добавил, что российская ядерная триада самая современная, и она превосходит американскую.


«Наша ядерная триада более современная, чем любая другая. А такие триады — только у нас да у американцев. И мы продвинулись гораздо больше. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас современная. Это все знают», — подчеркнул президент.
Рассуждая о том, может ли Россия провести ядерные испытания, Владимир Путин заявил, что это возможно, но только в том случае, если первыми такие действия предпримут США.


Путин об иностранных наемниках на Украине


Глава государства заявил, что США объявили о том, что не будут вводить свои войска на территорию Украины, но если это произойдет, то у России будет соответствующее к ним отношение.

«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и будем относиться, даже если они появятся на территории Украины». – объяснил президент.
Владимир путин также напомнил, что военные западных стран уже давно присутствуют на территории Украины. При этом, если туда зайдут польские войска, то они «оттуда не выйдут». По мнению президента, Польша считает часть украинских территорий своими, и после пересечения границы станет на них претендовать.


Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы
Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы

Путин о переговорах с Украиной


Россия готова к диалогу с Украиной, однако они должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились на сегодняшний день, заявил Путин.

«Мы хотим разрешать все споры мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность РФ», – подчеркнул российский лидер.

Путин сообщил о повышении НДФЛ


Те, кто зарабатывает больше, будет платить повышенный налог, сообщил президент. Он заявил, что распределение налогов должно быть более справедливым и первоочередная цель, которую преследует государство – это борьба с бедностью.

Путин назвал такие изменения прогрессивным налогом и выразил уверенность на то, что общество воспримет это с пониманием.

«Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально — первое. А второе — сам бизнес. От нас что просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной», – сообщил Путин.

Путин об обстановке в зоне СВО


Владимир Путин оценил обстановку на линии фронта и заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российским военным. На фоне неудач, ВСУ пытаются атаковать приграничные регионы диверсионными группами. По словам Путина, основной целью ВСУ, которые пытались атаковать регионы России, было если не сорвать выборы президента РФ, то помешать их нормальному проведению.

Путин о мерах поддержки россиян


Глава государства сообщил, что за ближайшие шесть лет планируется направить до 14 трлн рублей на поддержку семей с детьми. Речь идет о строительстве детских учреждений, выплатах женщинам, пособиях , реновации школ, детских садов и т.д. Также Владимир Путин заявил о планах по снижению уровня бедности в стране. По его словам, государство намерено снизить показатель до 7%, в то время как на сегодняшний день он составляет 9,3%.

Путин о поставках Taurus для удара по Крымскому мосту


По мнению президента, поставки американских и других западных ракет не изменят ситуацию на линии фронта.

«Применяют же английские, американские ракеты. Они наносят нам ущерб. Но это не меняет хода боевых действий и последствий, которые наступают для противоположной стороны», – сообщил Путин.
Он также подчеркнул, что те страны, у которых нет «красных линий» в отношении России, должны понимать, что и у России не буддет никаких линий в отношении этих государств.

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Юрист Захаренкова заявила о незаконности штрафов на работе
13 марта 2024, 14:03

Фото: istockphoto.com/fizkes

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова заявила, что работодатель не имеет права по закону штрафовать сотрудника.
«Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Захаренкова.

Она отметила, что в качестве дисциплинарного наказания за опоздания, нарушения, невыполнение заданий к работнику могут применяться замечание, выговор или увольнение. За наказания рублём суд может оштрафовать самого работодателя, добавила эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что в строительной отрасли столицы наблюдается нехватка кадров.

«Из-за того, что темпы и объемы строительства растут, в цифрах 15-20% надо прибавить, это порядка 30-40 тыс. человек. Дефицит у нас в специалистах, проводящих отделочные работы, так как требования к качеству внутренних пространств растут. Дефицит у нас специалистов, задействованных в инженерных системах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева.

Ранее Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы.

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#нарушения
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#работа
#штрафы
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С 1 апреля россияне не смогут ввозить в страну новые автомобили без допплатежей
Автоэксперт Тузов: С 1 апреля в РФ могут подорожать автомобили сразу на 30%
13 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

С 1 апреля в Россию нельзя будет ввезти новые машины, оформленные на физических лиц, без дополнительных платежей. Об этом сообщил независимый автоэксперт Алексей Тузов «Агентству Бизнес Новостей» со ссылкой на AutoNews.
Новые меры по ужесточению растаможки автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту из-за границы, могут вызвать подорожание транспортных средств сразу на 30%. Дело в том, что теперь поставщики должны будут оплачивать все налоги и сборы на ввоз машин, а также утилизационный сбор в 306 000 рублей. Его скорее всего будут закладывать в итоговую стоимость автомобиля.

Новые условия продажи иномарок крайне невыгодны для продавцов. Независимый автоэксперт Алексей Тузов считает, что спрос на ввозимые из-за границы автомобили резко упадет, поскольку население уже не сможет купить авто «в серую» дешевле, чем у официальных дилеров. На этом фоне ожидается повышение спроса на покупку подержанных иномарок внутри страны.

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#импорт
#цены
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Стало известно, как будут работать московские школы в дни выборов
Ученики московских школ в дни выборов будут заниматься в соседних корпусах
13 марта 2024, 13:56

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Ученики московских школ, чьи помещения будут задействованы для проведения выборов президента Российской Федерации в пятницу, будут переведены на занятия в соседние здания или отправятся посещать музеи, театры и городские технопарки.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА Новости.

«Некоторые школьные здания традиционно используются для работы избирательных участковых комиссий 15, 16 и 17 марта. Для учеников, чьи занятия проходят в этих помещениях, учебный день в пятницу, 15 марта, будет организован в соседних зданиях или вне школьных стен», — сообщили в пресс-службе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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#деньги
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Офицеры ВСУ заявили о невозможности долго удерживать фронт
Spiegel: украинские военные признали, что не смогут долго удерживать фронт
13 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские офицеры сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностями в поддержании фронта из-за нехватки боеприпасов и военнослужащих, как передает немецкое издание Der Spiegel.
Один из командиров украинских войск заявил, что «мы не сможем долго продержаться» в беседе с изданием. По данным журналистов, украинским военным удается активно обороняться до момента, пока Российская армия не начнет мощное наступление.

На фронте существуют «забытые районы» по словам украинского командования, включая направления в Харькове и Угледаре. Бои там менее интенсивны, однако у ВСУ хуже обстановка с численным составом, вооружением и боеприпасами.

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#регионы
#всу
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Жителей Мытищ пригласили принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству
13 марта 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Очередное ежегодное Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства стартует в середине марта, в этом году в список на голосование вошли восемь объектов, расположенных на территории городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Для благоустройства в округе Мытищи предлагаются следующие объекты: зона отдыха селе Марфино на Зелёной улице, зона отдыха в селе Федоскино на Лукутинской улице, пешеходная дорожка от деревни Беляниново до деревни Ховрино, сквер в деревне Сухарево на Стародмитровской улице, сквер в посёлке Туристический пансионат, Рождественский бульвар в микрорайоне имени Шитикова, набережная Яузы и сквер на улице Воронина в городе Мытищи», — говорится в сообщении.
Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Объекты. Набравшие максимальное количество голосов, войдут в программу проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год.

В министерстве отметили, что в этом году с 15 по 17 марта все желающие смогут проголосовать за ту или иную территорию на избирательных участках, где будут проводиться выборы президента России. Всего от Подмосковья в этом году заявлено 220 объектов. Полный территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

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#мытищи
#благоустройство
#голосование
#министерство благоустройства мо
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Причиной алкоголизма может стать нарушение микробиома кишечника
13 марта 2024, 13:08

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

У некоторых людей нарушение баланса микрофлоры кишечника может быть связано с развитием алкоголизма. К такому выводу пришел микробиолог из Университета Тафтса в Медфорде Эндрю Дэй, пишет «КП».
Вместе с коллегами он выдвинул несколько гипотез о возможной связи между ними.

Одна из версий предполагает, что избыток грибка Candida albicans в кишечнике может играть роль. Эта связь была обнаружена в экспериментах с лабораторными мышами.

Другая гипотеза заключается в том, что нарушение микробиома кишечника может привести к передаче неправильных сигналов в мозг, что вызывает у человека желание употреблять алкоголь.

Также возможной причиной алкоголизма может быть повышенная проницаемость стенок кишечника. Через такие «дыры» в кишечнике вредные бактерии могут попадать в кровь, вызывая хронические воспаления в органах, включая мозг, и повышая склонность к алкогольной зависимости.

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#алкоголизм
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«Власти отрицают, люди сомневаются»: Могут ли в России объявить мобилизацию?
Объявят ли России в 2024 году мобилизацию: Как это устроено
13 марта 2024, 13:07

Фото: istock / Michele Ursi

В последние дни в социальных сетях распространился снимок «приказа о мобилизации», который якобы подписан главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ведомство пока это не комментировало, а в Госдуме документ назвали фейком. Что известно об этом «приказе» и будет ли на самом деле в 2024 году объявлена мобилизация в России, читайте в материале «Радио 1».

Как объявляют мобилизацию?

По законодательству РФ, объявлять мобилизацию должен президент. Это касается как всеобщей, так и частичной мобилизации. В новейшей истории России мобилизацию объявляли один раз: 21 сентября 2022 года Владимир Путин издал соответствующий указ и в тот же день обратился к гражданам и сообщил, что объявляет частичную мобилизацию. Началась она в тот же день.

В подписанном главой РФ указе не было сказано, сколько человек планируется призвать — число и сроки должно установить Минобороны России. В тот же день глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что призвать планируют 300 тысяч человек. Спустя 7 дней, 28 октября, Министр обороны Шойгу доложил Путину, что частичная мобилизация окончена.

Чтобы мобилизация началась, необходим указ президента в соответствии с законодательством.

Новый приказ Шойгу – правда или фейк?

Если верить документу, новая волна частичной мобилизации должна начаться до 1 июня 2024 года. Подписан приказ якобы 6 марта, а вступит в силу с 25 марта. Официальные источники комментариев по поводу документа не давали, но очевидно, что это фейк.

Поддельный документ сделан качественно и правдоподобно. На нем присутствует подпись якобы Шойгу, а в правом верхнем углу указано классическое «для служебного пользования». Но на бумаге нет ни одной печати, что вызывает много вопросов. Отметим, что сегодня с помощью специальных программ создать поддельный документ не составит большого труда.

Это не первая попытка «вбросов» о мобилизации в России. Недруги с течением времени учатся подделывать документы всё лучше и качественнее. Помимо этого, в сети распространяются слухи о том, что вторая волна мобилизации в России будет проведена после президентских выборов.

Что говорят власти?

12 марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что распространившийся в интернете приказ министра обороны Сергея Шойгу о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 году является фейком и мобилизация не планируется.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — заявил парламентарий.

Правда ли, что в России объявят новую волну мобилизации?

Депутаты Госдумы неоднократно заявляли, что во второй волне мобилизации нет необходимости, так как российские мужчины активно заключают контракты с Минобороны.

Кроме того, во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в мобилизации нет. Он отметил, что ежедневно контракт подписывают полторы тысячи добровольцев.

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На дорогах Подмосковья в этом году установят около 60 км ограждений
13 марта 2024, 13:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 60 километров барьерных и перильных ограждений планируется установить на дорогах Московской области в текущем году в рамках работы по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В планах монтаж 48 км металлических барьерных ограждений на более чем 200 участках трасс, а также установка десяти километров перильных ограждений в районах образовательных учреждений», — уточнил глава министерства Алексей Гержик.
Он пояснил, что перильные ограждения используются для безопасности пешеходов.

Металлические барьеры на проезжей части установят более чем в 30 городских округах Московской области. Самый большой объём работ проведут на территории Истры, Чехова и Щёлкова.

В министерстве также напомнили, что в минувшем году на подмосковных дорогах было установлено 50 метров металлических и перильных ограждений более чем на ста участках дорог. Работа проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

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Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»
Евросоюз снял санкции с покинувшего Россию основателя «Яндекса» Аркадия Воложа
13 марта 2024, 12:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Один из трех лиц, по отношению к которым Евросоюз решил не продлевать санкции в связи с событиями на Украине, — это предприниматель и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.
Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте ЕС.

Также сняли ограничения с вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы отделения клуба «Ночные волки» в Европе, гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.

Еще в конце февраля дипломатические источники в Евросоюзе утверждали, что такое решение будет принято. При этом они называли санкции в отношении Мндоянца и Гамбалека «неоправданными с точки зрения юриспруденции».

Вслучае с Воложем, который покинул Россию еще в 2014 году и заявил о своем намерении уйти из «Яндекса» в декабре 2022 года, причиной исключения из списка стало изменение его поведения.

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