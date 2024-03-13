Что изменится в жизни россиян и когда будет ядерная война: главные заявления Путина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Кисилеву сообщил о готовности России к ядерным испытаниям, оценил возможность проведения переговоров с Украиной, и рассказал об обстановке в зоне СВО. О том, какие еще важные заявления сделал глава государства и стоит ли ожидать повышение налогов, читайте в материале «Радио 1».
Путин сообщил о готовности ядерного оружия
Владимир Путин сообщил, что у России есть военные и технические возможности для применения ядерного оружия, однако оно может быть применено только в том случае, когда существует угроза существованию государства. Он также добавил, что российская ядерная триада самая современная, и она превосходит американскую.
«Наша ядерная триада более современная, чем любая другая. А такие триады — только у нас да у американцев. И мы продвинулись гораздо больше. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас современная. Это все знают», — подчеркнул президент.Рассуждая о том, может ли Россия провести ядерные испытания, Владимир Путин заявил, что это возможно, но только в том случае, если первыми такие действия предпримут США.
Путин об иностранных наемниках на Украине
Глава государства заявил, что США объявили о том, что не будут вводить свои войска на территорию Украины, но если это произойдет, то у России будет соответствующее к ним отношение.
«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и будем относиться, даже если они появятся на территории Украины». – объяснил президент.Владимир путин также напомнил, что военные западных стран уже давно присутствуют на территории Украины. При этом, если туда зайдут польские войска, то они «оттуда не выйдут». По мнению президента, Польша считает часть украинских территорий своими, и после пересечения границы станет на них претендовать.
Путин назвал причину участившихся атак ВСУ на российские регионы
Путин о переговорах с Украиной
Россия готова к диалогу с Украиной, однако они должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились на сегодняшний день, заявил Путин.
«Мы хотим разрешать все споры мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность РФ», – подчеркнул российский лидер.
Путин сообщил о повышении НДФЛ
Те, кто зарабатывает больше, будет платить повышенный налог, сообщил президент. Он заявил, что распределение налогов должно быть более справедливым и первоочередная цель, которую преследует государство – это борьба с бедностью.
Путин назвал такие изменения прогрессивным налогом и выразил уверенность на то, что общество воспримет это с пониманием.
«Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально — первое. А второе — сам бизнес. От нас что просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной», – сообщил Путин.
Путин об обстановке в зоне СВО
Владимир Путин оценил обстановку на линии фронта и заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к российским военным. На фоне неудач, ВСУ пытаются атаковать приграничные регионы диверсионными группами. По словам Путина, основной целью ВСУ, которые пытались атаковать регионы России, было если не сорвать выборы президента РФ, то помешать их нормальному проведению.
Путин о мерах поддержки россиян
Глава государства сообщил, что за ближайшие шесть лет планируется направить до 14 трлн рублей на поддержку семей с детьми. Речь идет о строительстве детских учреждений, выплатах женщинам, пособиях , реновации школ, детских садов и т.д. Также Владимир Путин заявил о планах по снижению уровня бедности в стране. По его словам, государство намерено снизить показатель до 7%, в то время как на сегодняшний день он составляет 9,3%.
Путин о поставках Taurus для удара по Крымскому мосту
По мнению президента, поставки американских и других западных ракет не изменят ситуацию на линии фронта.
«Применяют же английские, американские ракеты. Они наносят нам ущерб. Но это не меняет хода боевых действий и последствий, которые наступают для противоположной стороны», – сообщил Путин.Он также подчеркнул, что те страны, у которых нет «красных линий» в отношении России, должны понимать, что и у России не буддет никаких линий в отношении этих государств.
Читайте также:
Путин предупредил западные элиты об окончании бала «вампиров»
Путин в ответ на предложение Ельцина баллотироваться в президенты заявил о своей неготовности
Путин: Создание Россией ракеты «Авангард» обнулило вложения США в систему ПРО
Анастасия Хохлова