В Якутии многодетному депутату пообещали штраф за совет жене не рожать ребёнка
В Якутии депутату пригрозили штрафом за совет жене не рожать шестого ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
Речь идёт о законопроекте республиканского парламента, который запрещает склонение к аборту. Во время обсуждения один из депутатов, многодетный отец, заявил, что при появлении шестого ребёнка он не сможет посоветовать супруге не рожать без риска штрафа.
Автор инициативы Иван Луцкан пояснил, что в таких случаях следует использовать средства контрацепции. Он также отметил, что в 2024 году на 10 778 рождений в Якутии пришлось 4 709 абортов, а более 40% женщин сообщили, что подвергались склонению к прерыванию беременности.
