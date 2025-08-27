В Якутии подросток украл сладости и спрятал их в лесной машине

27 августа 2025, 22:58

Подростка из Якутии заподозрили в краже сладостей и газировки на 10 тысяч рублей

Фото: Istock / JackF

В Вилюйском районе Якутии 14-летний школьник проник в магазин, выломав входную дверь, и похитил товаров на сумму около 10 тысяч рублей. Украденные сладости он спрятал в старом автомобиле, оставленном в лесу. Об этом сообщили в Управлении МВД по республике.