В Якутии подросток украл сладости и спрятал их в лесной машине
В Вилюйском районе Якутии 14-летний школьник проник в магазин, выломав входную дверь, и похитил товаров на сумму около 10 тысяч рублей. Украденные сладости он спрятал в старом автомобиле, оставленном в лесу. Об этом сообщили в Управлении МВД по республике.
С заявлением в полицию обратился владелец торговой точки. Он рассказал, что неизвестный пробрался в помещение, похитил чипсы, сладости, газированные напитки и скрылся.
Прибывшие на место полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен подросток: среди украденного были в основном продукты, популярные среди несовершеннолетних. В ходе розыска эта версия подтвердилась — установлено, что взлом и кражу совершил 14-летний школьник. Ранее он не состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Юный нарушитель признался, что заранее знал об отсутствии видеокамер в помещении. Воспользовавшись этим, он взломал дверь, унёс товар и спрятал его в заброшенной машине, находящейся в лесу неподалёку. Все украденное было обнаружено и возвращено владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
