В Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия диких оленей

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В Оленекском районе Якутии введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нашествия диких северных оленей. Об этом сообщает портал kp.ru.
Отмечается, что причиной введения таких мер стало то, что у оленей начался период спаривания, так называемого гона, когда дикие животные выходят к поселениям и уводят домашних самок оленей в тундру. Так уже пропали два стада, сейчас угроза нависла над ещё двумя домашними стадами.
Для защиты стад в районе приступили к работе бригады специалистов, на помощь к которым вызвано подкрепление из охотников и оленеводов, которым в связи с ввёденным положением пришлось прервать отпуск.
Глава Оленекского района Елена Иванова пообещала принять все возможные меры для защиты домашних оленей от диких сородичей.
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Для защиты стад в районе приступили к работе бригады специалистов, на помощь к которым вызвано подкрепление из охотников и оленеводов, которым в связи с ввёденным положением пришлось прервать отпуск.
Глава Оленекского района Елена Иванова пообещала принять все возможные меры для защиты домашних оленей от диких сородичей.
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Анастасия Чинкова