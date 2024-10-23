На поиски потерявшихся рыбаков в Якутии вылетел вертолет

istock/Oleg Elkov
Вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с командой спасателей вылетел из Якутска на поиски двух пропавших рыбаков в Алданском районе.
Об этом сообщили в службе спасения Якутии.
Ранее проведенные поиски на аэролодке не дали результатов. В 8:30 утра вертолет со спасателями на борту вылетел из Якутска. В Алдане планируется дозаправка и присоединение к команде еще одного спасателя и местного проводника, что должно усилить поисковые мероприятия в условиях сложной погоды и труднопроходимой местности.
Ранее сообщалось, что хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Осужденный пытался передать секретные сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины.
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«Сообщение о пропаже мужчин, 1956 и 1981 годов рождения, поступило 17 октября. Последний раз рыбаков видели 8 октября на реке Тимптон, после чего они не выходили на связь», — говорится в официальном заявлении службы в telegram-канале.
Ранее проведенные поиски на аэролодке не дали результатов. В 8:30 утра вертолет со спасателями на борту вылетел из Якутска. В Алдане планируется дозаправка и присоединение к команде еще одного спасателя и местного проводника, что должно усилить поисковые мероприятия в условиях сложной погоды и труднопроходимой местности.
Ранее сообщалось, что хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Осужденный пытался передать секретные сведения о деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края в Министерство обороны Украины.
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Елена Перлова