В Якутске женщина родила ребенка в холле приемного отделения больницы
В Якутске женщина родила ребенка в холле приемного отделения Перинатального центра РБ № 1 — НЦМ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Якутии в официальном Telegram-канале.
Как оказалось, беременная самостоятельно прибыла в приемное отделение медучреждения в 10:33, уже находясь в потужном периоде родов. Спустя минуту, в 10:34, у нее произошли стремительные роды прямо возле регистратуры в холле.
Новорожденного сразу передали медицинским специалистам для обследования и оказания необходимой помощи. В ходе осмотра у ребенка выявили линейный перелом правой теменной кости.
В Минздраве Якутии подчеркнули, что по факту случившегося будет проведена служебная проверка. Ее цель — установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям медицинского персонала.
