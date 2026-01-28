В Якутске женщина родила ребенка в холле приемного отделения больницы

28 января 2026, 18:51

Фото: iStock/CristiNistor

В Якутске женщина родила ребенка в холле приемного отделения Перинатального центра РБ № 1 — НЦМ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Якутии в официальном Telegram-канале.