28 января 2026, 12:40

Khaosod: Мужчина вернулся домой через пару недель после своих похорон в Таиланде

Фото: istockphoto/pamelasphotopoetry

48-летний житель тайской провинции Чианграй, приехав к родственникам, обнаружил, что его уже «похоронили» в начале января. Об этом 25 января сообщила газета Khaosod.