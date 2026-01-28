Мужчина вернулся домой через пару недель после своих похорон
Khaosod: Мужчина вернулся домой через пару недель после своих похорон в Таиланде
48-летний житель тайской провинции Чианграй, приехав к родственникам, обнаружил, что его уже «похоронили» в начале января. Об этом 25 января сообщила газета Khaosod.
По данным издания, семья, недавно организовавшая похороны, была потрясенной, когда мужчина неожиданно появился живым. Придя в себя, родня обратилась к спасателям, чтобы провести эксгумацию и передать извлечённое тело для идентификации.
Сейчас инцидент расследуют. Специалисты выясняют, как могла возникнуть ошибка, и что стало её причиной.
