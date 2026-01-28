Подмосковные кардиологи спасли грудного ребёнка с нарушением ритма сердца

28 января 2026, 13:17

Врачи Консультативно-диагностического центра «Ромашка» оказали экстренную помощь 11-месячному малышу с опасным нарушением сердечного ритма. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Кардиолог выявил у ребёнка во время планового приёма аритмию – предсердно-желудочковую блокаду второй степени. В таком состоянии сердце периодически пропускает удары. При отсутствии лечения это может привести к кислородному голоданию организма и даже к внезапной остановке сердца.

«За месяц до обращения ребёнок перенёс грипп, который осложнился тонзиллитом. Вирусная инфекция может создать серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и иногда провоцирует миокардит – воспаление сердечной мышцы. При подобном заболевании иммунная система атакует клетки собственного сердца», – рассказала заведующая детским отделением КДЦ «Ромашка» Регина Григорьева.

«Наши врачи оценили гемодинамический статус – состояние кровообращения. Они подтвердили предсердно-желудочковую блокаду второй степени, исключили острый миокардит и определили тактику консервативного лечения», – отметила заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова.