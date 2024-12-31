Летевшие в Казань самолёты из Томска Сургута перенаправил на запасной аэродром

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Направлявшиеся в аэропорт Казан самолёты из Томска и Сургута был перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Причиной стал временные ограничения, введённые в воздушной гавани столицы Татарстана.
Такие меры был предприняты для обеспечения безопасности пассажиров и в целом воздушного сообщения, рассказал РИА Новости сотрудник аэропорта. С пассажирами задержанных авиарейсов проводят постоянную работу представители авиакомпаний и персонал аэропорта. К услугам тех, кто путешествует с детьми, комната матери и ребёнка.
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали недолго, сообщили в Росавиации. Рейсы из Сургута и Томска остались единственными, которым пришлось изменить маршрут. Несколько бортов вылетели из Казани позже назначенного времени.
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Александр Бойцов