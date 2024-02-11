Челябинские студенты-дизайнеры изобрели новое приспособление для бойцов СВО

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В челябинском Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой, используя альпийские стропы, огнеупорную ткань и особенные узлы. Осенью 2023 года от военных поступил новый заказ — разработать специальную сумку-рюкзак для переноски противотанковых ракет.
С просьбой о создании такого аксессуара к руководству вуза обратились активисты волонтерского движения «ZOV Чебаркуль». Сами они получили такое пожелание непосредственно от бойцов в зоне проведения спецоперации. Тяжёлые снаряды солдатам приходилось таскать в руках, а это неудобно. Например, вес ракеты от ПТРК «Корнет» составляет 26 килограммов, а её длина — 120 сантиметров, сообщает РИА Новости.
Бойца пытались сами мастерить переноски из подручных материалов, но они были непрочными и неудобными, не выдерживали нагрузки. Будущие дизайнеры занялись созданием рюкзака в рамках студенческого практикума. Сначала в их распоряжении были только длина и вес снаряда. По словам педагогов, ребята с энтузиазмом восприняли задание, особенно когда узнали, для кого будут шить рюкзаки. У многих на СВО сейчас отцы и братья.
Кое-что ребята позаимствовали у туристических и военных рюкзаков, остальное додумали сами. Сначала рисовали эскизы на глаз, потом создали общий чат с солдатами, стали получать замечания и предложения непосредственно от военнослужащих. Было сначала создано пять приспособлений, рассчитанных на одну ракету, и ещё пять — на две. Изделие получило высокую оценку от бойцов на передовой, немедленно поступил заказ на вторую партию рюкзаков, к изготовлению которых уже приступили.
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Бойца пытались сами мастерить переноски из подручных материалов, но они были непрочными и неудобными, не выдерживали нагрузки. Будущие дизайнеры занялись созданием рюкзака в рамках студенческого практикума. Сначала в их распоряжении были только длина и вес снаряда. По словам педагогов, ребята с энтузиазмом восприняли задание, особенно когда узнали, для кого будут шить рюкзаки. У многих на СВО сейчас отцы и братья.
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Александр Бойцов