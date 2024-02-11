Челябинские студенты-дизайнеры изобрели новое приспособление для бойцов СВО

В челябинском Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой, используя альпийские стропы, огнеупорную ткань и особенные узлы. Осенью 2023 года от военных поступил новый заказ — разработать специальную сумку-рюкзак для переноски противотанковых ракет.