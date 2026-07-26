Россиян предупредили о смертельных рисках летних ливней

26 июля 2026, 17:47

Врач Симбирцев: дожди повышают риск лептоспироза и кишечных инфекций

Фото: Istock/Nastco

Ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии им. проф. В. Д. Малышева Института хирургии Пироговского университета Сергей Симбирцев перечислил опасности летнего дождя.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что дожди повышают риск лептоспироза — бактерия проникает через кожу и слизистые при контакте с заражённой водой или почвой.

«Летние дожди часто приходят с грозами, и молния — самый недооценённый из «дождевых» рисков. Молния способна убить или вызвать остановку сердца, ожоги, неврологические нарушения и стойкую инвалидность. Около трети поражений молнией происходит в помещении — через водопровод и проводку. Поэтому во время грозы не рекомендуется принимать душ, мыть посуду и касаться воды и проводных приборов», — заявил врач.