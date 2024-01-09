Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180 — Киодо

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В Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо.
В районе полуострова Ното префектуры Исикава 1 января 2024 года произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из них оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.
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Диана Аванесян