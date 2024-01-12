Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

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Японские власти планируют реагировать «соответствующим образом».
Японское правительство после того, как Владимир Путин заявил, что намерен посетить Курильские острова, планируют внимательно следить за ситуацией, а также реагировать «соответствующим образом». Об этом рассказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.
Он отметил, что Токио сохранит санкции против Москвы и продолжать поддержку Украины.
Напомним, Владимир Путин во время визита в Хабаровск сказал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова.
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Путин пообещал посетить Курильские острова
«Я воздержусь от комментирования каждого заявления российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», - заявил Хаяси.
Напомним, Владимир Путин во время визита в Хабаровск сказал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова.
«Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был разу, к сожалению, но обязательно приеду», - пообещал Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
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Мария Фирсова