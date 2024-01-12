Радио1
Главная / Новости / Политика/ Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

12 января 2024, 08:34
Фото: istockphoto/Belus

Фото: istockphoto/Belus

Японские власти планируют реагировать «соответствующим образом».
Японское правительство после того, как Владимир Путин заявил, что намерен посетить Курильские острова, планируют внимательно следить за ситуацией, а также реагировать «соответствующим образом». Об этом рассказал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Я воздержусь от комментирования каждого заявления российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», - заявил Хаяси.

Он отметил, что Токио сохранит санкции против Москвы и продолжать поддержку Украины.

Напомним, Владимир Путин во время визита в Хабаровск сказал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова.

«Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был разу, к сожалению, но обязательно приеду», - пообещал Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

Читайте также:

Путин посетил анимационную студию «Мечталёт» в Хабаровске

«Приблизился к США, не покидая РФ»: зачем Путин посетил Чукотку, главные заявления

Путин пообещал посетить Курильские острова
#владимир путин
#новости
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Пентагона Остин раскрыл цели ударов США по хуситам в Йемене
Глава Пентагона Остин: Цель ударов США в Йемене — беспилотники и ракеты
12 января 2024, 06:01

Фото: iStock/Tanaonte

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что целью ударов США и союзников в Йемене являлись ракеты, БПЛА и технические возможности разведки хуситов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте американского оборонного ведомства.
«Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей», — говорится в публикации.

Остин также отметил, что удары по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене были направлены на снижение способности хуситов угрожать международной торговле и судоходству.

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

#сша
#пентагон
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Макгрегор: США используют Финляндию для провокации военного конфликта с РФ
12 января 2024, 05:29

Фото: iStock/Alexandra Bykova

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США, размещая оружие в Финляндии, провоцируют военный конфликт с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
По словам Макгрегора, Вашингтон уже направил в Финляндию часть своих сил.

«И я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране», — говорится в публикации.

Американский военный подчеркнул, что такие действия Соединённых Штатов делают из Финляндии «магнит для нападения».

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

#сша
#россия
#финляндия
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конгрессмен Кханна: Байден должен был уведомить конгресс перед ударами в Йемене
12 января 2024, 05:16

Фото: iStock/trekandshoot

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявила, что президенту США Джо Байдену перед нанесением ударов по Йемену следовало уведомить конгресс о вовлечении Вашингтона в очередной конфликт.
Об этом американский политик написал на своей странице в соцсети Х.

«Президент должен был обратиться к конгрессу. Это первая статья конституции», — говорится в публикации.

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

#сша
#соцсети
#президент
#байден
#пентагон
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену
12 января 2024, 05:01

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Российская Федерация запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России со ссылкой на постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций.
Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил нанесение Америкой и её союзниками — Великобританией, Австралией, Нидерландами, Канадой и Бахрейном — ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Операцию он назвал ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. А британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что удары по позициям хуситов в Йемене явились ничем иным, как «ограниченным, необходимым и пропорциональным действием в рамках самообороны».

В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.

Читайте также:

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»

В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену
#россия
#сша
#оон
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
12 января 2024, 04:50

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Пентагон опроверг информацию, появившуюся в СМИ, об атаке хуситов на посольство США в Ираке в ответ на удары американских военных по объектам движения «Ансар Алла» в Йемене. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти сообщения не верны. На текущий момент не было никакой атаки против американского посольства. Нам также ничего не известно о каких-либо атаках на военный корабль США», — цитирует агентство слова представителя американского оборонного ведомства.

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга для журналистов также заявил, что в связи с ударами США и Великобритании хуситам ответных шагов пока не последовало.

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»
#сша
#пентагон
#ирак
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Боимся русских»: США ни за что не отправят Украине истребители F-35
NI: США ни за что не отправят Украине истребители F-35 из-за страха перед РФ
12 января 2024, 04:19

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Обозреватель Харрисон Касс заявил, что США ни в коем случае не отправят на Украину истребители пятого поколения F-35 Lightning I, так как Россия их собьёт и изучит. Об этом он написал в своём материале для National Interest.
«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст РФ возможность изучить технологии истребителя. Любая техническая информация об F-35 станет победой для России», — уверен автор.

Кроме того, в Соединённых Штатах опасаются, что необученные пилоты ВС Украины только увеличат потери современного истребителя.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

АС: Европе нужно создать общий ядерный арсенал против России

США вводят новые санкции против России из-за передачи Москве ракет из КНДР

Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной
#россия
#пилоты
#украина
#сша
#истребитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замглавы МИД Йемена: «Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену»
12 января 2024, 04:09

Фото: iStock/george_tsartsianidis

Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. Об этом заявил замминистра иностранных дел этой страны Хусейн аль-Ази, слова которого передаёт ТАСС.
«Наша страна подверглась массированной военной агрессии со стороны американских кораблей, подводных лодок и истребителей. Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену», — так прокомментировал ситуацию высокопоставленный йеменский чиновник.

Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил нанесение Америкой и её союзниками — Великобританией, Австралией, Нидерландами, Канадой и Бахрейном — ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Операцию он назвал ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.

А британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что удары по позициям хуситов в Йемене явились ничем иным, как «ограниченным, необходимым и пропорциональным действием в рамках самообороны».

В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.

Читайте также:

Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену

Начата военная операция против движения хуситов в Йемене

В Йемене из-за авиаударов США начались пожары и разрушения, рассказали очевидцы
#сша
#операция
#великобритания
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден официально подтвердил нанесение авиаударов по Йемену
РИА Новости: Президент Байден подтвердил удар США и союзников по Йемену
12 января 2024, 03:45

Фото: официальный сайт Кремля

Президент Соединённых Штатов Джо Байден официально подтвердил нанесение США и их союзниками авиаударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Об этом 12 января пишет РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Белого дома.
«Сегодня по моему указанию вооруженные силы США — совместно с Британией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства», — заявил Байден.

Тем временем однопартиец Байдена конгрессмен-демократ Ро Кханна заявил, что Байден нарушил Конституцию США, нанеся удары по Йемену без разрешения Конгресса.

Ранее неназванный американский чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera, что удары по позициям хуситов завершены, однако США оставляют за собой право ответить, если «угрозы» в регионе продолжатся. По данным CNN, в нанесении ударов по Йемену участвовала атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida, находящаяся в Красном море. Именно с нее запускались крылатые ракеты «Томагавк».

В свою очередь, член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Али аль-Кухум сообщил, что повстанцы в ответ атаковали американские и британские корабли в Красном море, и один из кораблей США им даже удалось потопить. Также, по его словам, атакованы военные базы США и Великобритании и связанные с ними объекты на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения «Ансар Аллах» в Йемене. Как отметили в Пентагоне, было атаковано около 10 объектов хуситов, в первую очередь — центры производства дронов и склады оружия. Авиаудары, в частности, наносились по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.

Читайте также:

Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене

Начата военная операция против движения хуситов в Йемене

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о мобилизации
#джозеф байден
#сша
#великобритания
#авиация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене
12 января 2024, 03:31

Пентагон подтвердил, что в США совместно с партнёрами нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» (хуситам) в Йемене. По словам официального представителя американского оборонного ведомства, вскоре будут обнародованы детали проведенной операции, пишет РИА Новости.
«Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию», — цитирует агентство слова собеседника в Пентагоне.

По информации Politico, США и Великобритания совершили атаки по Йемену при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна.

Читайте также:

ВМС Ирана задержали танкер США в Оманском заливе

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о мобилизации

В Госдепе потребовали от Ирана освободить захваченный нефтяной танкер
#сша
#военные
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф