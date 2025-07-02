Россиянка потеряла сознание в Египте после «Бабл ти»

02 июля 2025, 10:54

Фото: iStock / Theerawan Bangpran

Российская туристка потеряла сознание в Египте после употребления напитка «Бабл ти». Как сообщает SHOT, инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе, где женщина отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле.