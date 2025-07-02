Россиянка потеряла сознание в Египте после «Бабл ти»

Фото: iStock / Theerawan Bangpran

Российская туристка потеряла сознание в Египте после употребления напитка «Бабл ти». Как сообщает SHOT, инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе, где женщина отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле.



Супруги купили сыну фруктовый напиток, но ребенок отказался его пить. Мать решила допить напиток за ним, после чего почувствовала себя плохо и потеряла сознание на пляже. Очевидцы вызвали помощь, и женщину доставили в клинику при отеле.

Сейчас туристке лучше, она продолжает отдых, но от «Бабл ти» отказалась, считая его причиной произошедшего.

Виктория Иванченко

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