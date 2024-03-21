В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в восточной части Японии, недалеко от Токио. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление.
Эпицентр подземных толчков располагался в префектуре Тотиги. Очаг залегал на глубине 50 км. Об угрозе цунами не сообщалось.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба, Токио. На мобильных телефонах граждан сработала экстренная система оповещения.
В центре Токио было временно прекращено движение поездов метро. Также из-за сбоя в энергоснабжении было приостановлено движение экспрессов между Токио и Аомори.
По данным японского Управления по ядерному регулированию, нештатных ситуации на расположенных в указанном регионе атомных объектах, и в близлежащих префектурах, не зафиксировано.
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Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба, Токио. На мобильных телефонах граждан сработала экстренная система оповещения.
По данным японского Управления по ядерному регулированию, нештатных ситуации на расположенных в указанном регионе атомных объектах, и в близлежащих префектурах, не зафиксировано.
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Ювелина Бернст