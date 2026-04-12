В Японии рассказали о минусах всемирной популярности макака Панча
Популярность макаки Панча вызвала наплыв туристов в зоопарке и стресс всей стаи
Глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага рассказал в беседе с РИА Новости о трудностях, возникших из-за всемирной популярности детеныша японской макаки по кличке Панч.
Из-за наплыва туристов в группе обезьян усилилась агрессия, что серьезно тревожит администрацию.
«Панч стал очень популярным, и со всего мира стали приезжать люди. Это очень радостное явление для нас, но, с другой стороны, как вы видите, вокруг обезьяньей горки собирается очень много людей, и мы очень беспокоимся о том, что японские макаки испытывают стресс и из-за этого между ними начинаются ссоры», — пояснил Ясунага.
Для того чтобы уменьшить негативное воздействие на животных, в парке возвели специальные барьеры, увеличивающие расстояние между посетителями и вольером. Администрация старается найти оптимальное решение, которое позволит посетителям наслаждаться наблюдением за животными, не нарушая их психического благополучия. Директор подчеркнул, что главным приоритетом для них является безопасность и душевное здоровье макак.